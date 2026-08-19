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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sudeng üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sudeng üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

HIPPO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HIPPO Qiymət Məlumatları

HIPPO nədir

HIPPO Rəsmi Veb-saytı

HIPPO Tokenomikası

HIPPO Qiymət Proqnozu

HIPPO Qiymət Tarixçəsi

HIPPO Alış Bələdçisi

HIPPO / Fiat Valyuta Çevirən

HIPPO Spot

HIPPO USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Sudeng (HIPPO) texniki analizi

Bugünkü Sudeng (HIPPO) texniki analizi

Sudeng analizi səhifəsi HIPPO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Sudeng analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Sudeng (HIPPO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0001152---6,50%-5,89%-55,83%
Sudeng qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Sudeng kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHIPPOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sudeng haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Sudeng (HIPPO) ticarət bazarları

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Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HIPPO/USDT
$0,0001153
$0,0001153$0,0001153
-0,43%
459.22M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HIPPO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HIPPO
HIPPO
USD
USD

1 HIPPO = 0,0001152 USD

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