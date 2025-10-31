Bugünkü canlı Hims Hers Health qiyməti 45 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HIMSON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HIMSON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hims Hers Health qiyməti 45 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HIMSON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HIMSON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HIMSON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HIMSON Qiymət Məlumatları

HIMSON Rəsmi Veb-saytı

HIMSON Tokenomikası

HIMSON Qiymət Proqnozu

HIMSON Qiymət Tarixçəsi

HIMSON Alış Bələdçisi

HIMSON / Fiat Valyuta Çevirən

HIMSON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Hims Hers Health Logosu

Hims Hers Health qiyməti(HIMSON)

1 HIMSON / USD Canlı Qiyməti:

$45
$45$45
-1,66%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:01 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 43,98
$ 43,98$ 43,98
24 saat Aşağı
$ 47,2
$ 47,2$ 47,2
24 saat Yüksək

$ 43,98
$ 43,98$ 43,98

$ 47,2
$ 47,2$ 47,2

$ 64,87097006673565
$ 64,87097006673565$ 64,87097006673565

$ 42,91605561045867
$ 42,91605561045867$ 42,91605561045867

-0,16%

-1,66%

-8,11%

-8,11%

Hims Hers Health (HIMSON) canlı qiyməti $ 45. HIMSON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 43,98 və ən yüksək $ 47,2 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HIMSON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 64,87097006673565, ən aşağı qiyməti isə $ 42,91605561045867 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HIMSON son bir saat ərzində -0,16%, 24 saat ərzində -1,66% və son 7 gündə isə -8,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hims Hers Health (HIMSON) Bazar Məlumatları

No.2788

$ 266,83K
$ 266,83K$ 266,83K

$ 58,71K
$ 58,71K$ 58,71K

$ 266,83K
$ 266,83K$ 266,83K

5,93K
5,93K 5,93K

5.929,50499493
5.929,50499493 5.929,50499493

ETH

Hims Hers Health üzrə cari Bazar Dəyəri $ 266,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,71K təşkil edir. HIMSON üzrə dövriyyədə olan təklif 5,93K, ümumi təklif isə 5929.50499493 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 266,83K təşkil edir.

Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Hims Hers Health qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,7596-1,66%
30 Gün$ -11,49-20,34%
60 Gün$ +15+50,00%
90 Gün$ +15+50,00%
Bugünkü Hims Hers Health Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün HIMSON $ -0,7596 (-1,66%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Hims Hers Health 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -11,49 (-20,34%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Hims Hers Health 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə HIMSON $ +15 (+50,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Hims Hers Health 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +15 (+50,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Hims Hers Health (HIMSON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Hims Hers Health Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Hims Hers Health (HIMSON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Hims Hers Health investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- HIMSON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Hims Hers Health haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Hims Hers Health satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Hims Hers Health Qiymət Proqnozu (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hims Hers Health (HIMSON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hims Hers Health üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hims Hers Health qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Hims Hers Health (HIMSON) Tokenomikası

Hims Hers Health (HIMSON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HIMSON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Hims Hers Health (HIMSON) necə alınır?

Necə Hims Hers Health alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Hims Hers Health Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

HIMSON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Hims Hers Health(HIMSON) / VND
1.184.175
1 Hims Hers Health(HIMSON) / AUD
A$68,4
1 Hims Hers Health(HIMSON) / GBP
34,2
1 Hims Hers Health(HIMSON) / EUR
38,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / USD
$45
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MYR
RM188,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TRY
1.890,9
1 Hims Hers Health(HIMSON) / JPY
¥6.885
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ARS
ARS$64.747,8
1 Hims Hers Health(HIMSON) / RUB
3.597,75
1 Hims Hers Health(HIMSON) / INR
3.988,35
1 Hims Hers Health(HIMSON) / IDR
Rp737.704,8
1 Hims Hers Health(HIMSON) / PHP
2.647,8
1 Hims Hers Health(HIMSON) / EGP
￡E.2.124,9
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BRL
R$242,1
1 Hims Hers Health(HIMSON) / CAD
C$62,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BDT
5.501,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / NGN
65.122,65
1 Hims Hers Health(HIMSON) / COP
$174.418,2
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ZAR
R.776,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / UAH
1.889,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TZS
T.Sh.110.565
1 Hims Hers Health(HIMSON) / VES
Bs9.945
1 Hims Hers Health(HIMSON) / CLP
$42.390
1 Hims Hers Health(HIMSON) / PKR
Rs12.697,2
1 Hims Hers Health(HIMSON) / KZT
23.872,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / THB
฿1.453,95
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TWD
NT$1.382,85
1 Hims Hers Health(HIMSON) / AED
د.إ165,15
1 Hims Hers Health(HIMSON) / CHF
Fr36
1 Hims Hers Health(HIMSON) / HKD
HK$349,2
1 Hims Hers Health(HIMSON) / AMD
֏17.227,8
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MAD
.د.م416,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MXN
$833,85
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SAR
ريال168,75
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ETB
Br6.918,75
1 Hims Hers Health(HIMSON) / KES
KSh5.813,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / JOD
د.أ31,905
1 Hims Hers Health(HIMSON) / PLN
164,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / RON
лв197,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SEK
kr424,35
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BGN
лв75,6
1 Hims Hers Health(HIMSON) / HUF
Ft15.100,65
1 Hims Hers Health(HIMSON) / CZK
945,9
1 Hims Hers Health(HIMSON) / KWD
د.ك13,77
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ILS
146,25
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BOB
Bs310,95
1 Hims Hers Health(HIMSON) / AZN
76,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TJS
SM414
1 Hims Hers Health(HIMSON) / GEL
121,95
1 Hims Hers Health(HIMSON) / AOA
Kz41.246,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BHD
.د.ب16,92
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BMD
$45
1 Hims Hers Health(HIMSON) / DKK
kr290,25
1 Hims Hers Health(HIMSON) / HNL
L1.181,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MUR
2.046,6
1 Hims Hers Health(HIMSON) / NAD
$774,9
1 Hims Hers Health(HIMSON) / NOK
kr452,25
1 Hims Hers Health(HIMSON) / NZD
$78,3
1 Hims Hers Health(HIMSON) / PAB
B/.45
1 Hims Hers Health(HIMSON) / PGK
K189,9
1 Hims Hers Health(HIMSON) / QAR
ر.ق163,8
1 Hims Hers Health(HIMSON) / RSD
дин.4.555,8
1 Hims Hers Health(HIMSON) / UZS
soʻm542.168,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ALL
L3.763,35
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ANG
ƒ80,55
1 Hims Hers Health(HIMSON) / AWG
ƒ81
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BBD
$90
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BAM
KM75,6
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BIF
Fr133.110
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BND
$58,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BSD
$45
1 Hims Hers Health(HIMSON) / JMD
$7.195,05
1 Hims Hers Health(HIMSON) / KHR
180.722,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / KMF
Fr19.035
1 Hims Hers Health(HIMSON) / LAK
978.260,85
1 Hims Hers Health(HIMSON) / LKR
රු13.698,45
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MDL
L759,6
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MGA
Ar201.793,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MOP
P360
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MVR
688,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MWK
MK78.124,95
1 Hims Hers Health(HIMSON) / MZN
MT2.875,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / NPR
रु6.383,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / PYG
319.140
1 Hims Hers Health(HIMSON) / RWF
Fr65.295
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SBD
$370,35
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SCR
633,6
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SRD
$1.743,75
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SVC
$393,75
1 Hims Hers Health(HIMSON) / SZL
L774,9
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TMT
m157,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TND
د.ت132,21
1 Hims Hers Health(HIMSON) / TTD
$304,65
1 Hims Hers Health(HIMSON) / UGX
Sh156.780
1 Hims Hers Health(HIMSON) / XAF
Fr25.470
1 Hims Hers Health(HIMSON) / XCD
$121,5
1 Hims Hers Health(HIMSON) / XOF
Fr25.470
1 Hims Hers Health(HIMSON) / XPF
Fr4.635
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BWP
P603
1 Hims Hers Health(HIMSON) / BZD
$90,45
1 Hims Hers Health(HIMSON) / CVE
$4.280,4
1 Hims Hers Health(HIMSON) / DJF
Fr7.965
1 Hims Hers Health(HIMSON) / DOP
$2.887,65
1 Hims Hers Health(HIMSON) / DZD
د.ج5.848,65
1 Hims Hers Health(HIMSON) / FJD
$101,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / GNF
Fr391.275
1 Hims Hers Health(HIMSON) / GTQ
Q344,7
1 Hims Hers Health(HIMSON) / GYD
$9.419,85
1 Hims Hers Health(HIMSON) / ISK
kr5.625

Hims Hers Health Mənbəyi

Hims Hers Health haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Hims Hers Health Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Hims Hers Health Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Hims Hers Health (HIMSON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HIMSON qiyməti 45 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HIMSON / USD cari qiyməti nədir?
HIMSON / USD cari qiyməti $ 45 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hims Hers Health üçün bazar dəyəri nədir?
HIMSON üçün bazar dəyəri $ 266,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HIMSON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HIMSON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,93K USD təşkil edir.
HIMSON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HIMSON ATH qiyməti olan 64,87097006673565 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HIMSON qiyməti (ATL) nədir?
HIMSON ATL qiyməti olan 42,91605561045867 USD dəyərinə endi.
HIMSON ticarət həcmi nədir?
HIMSON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,71K USD.
HIMSON bu il daha da yüksələcək?
HIMSON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HIMSON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:33:01 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

HIMSON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 45 USD

HIMSON Ticarəti Edin

HIMSON/USDT
$45
$45$45
-1,70%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.573,34
$109.573,34$109.573,34

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,34
$3.842,34$3.842,34

+1,81%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03200
$0,03200$0,03200

+27,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,12
$186,12$186,12

+0,56%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,34
$3.842,34$3.842,34

+1,81%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.573,34
$109.573,34$109.573,34

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,12
$186,12$186,12

+0,56%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4714
$2,4714$2,4714

+0,71%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18498
$0,18498$0,18498

+2,38%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003160
$0,003160$0,003160

-36,80%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002932
$0,0002932$0,0002932

+369,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020310
$0,0020310$0,0020310

+2.156,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020310
$0,0020310$0,0020310

+2.156,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0452
$0,0452$0,0452

+1.312,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033294
$0,0000000000000000000000033294$0,0000000000000000000000033294

+565,88%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32903
$0,32903$0,32903

+165,15%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%