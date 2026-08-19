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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Heima üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Heima üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Heima (HEI) texniki analizi

Bugünkü Heima (HEI) texniki analizi

Heima analizi səhifəsi HEI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Heima analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Heima (HEI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,13641--+3,09%+29,12%+75,06%
Heima qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Heima texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Heima anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 4
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1367
0,1365
R2
0,1365
0,1364
R1
0,1364
0,1364
PP
0,1362
0,1362
S1
0,1361
0,1361
S2
0,1359
0,1361
S3
0,1358
0,1359

Heima bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,80M
$5,93 M
$6,73 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$1,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$5,32 M
7 günlük aktiv satışlar
$5,35 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Heima kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHEIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,04 M0,14
2026-08-18$0,07 M0,14
2026-08-17-$0,17 M0,14
2026-08-16-$0,16 M0,13
2026-08-15-$0,48 M0,13

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Heima haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Heima (HEI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Heima qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HEI/USDT
$0,13663
$0,13663$0,13663
+0,50%
5.69M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HEI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0,13641 USD

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