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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Haedal Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Haedal Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Haedal Protocol (HAEDAL) texniki analizi

Bugünkü Haedal Protocol (HAEDAL) texniki analizi

Haedal Protocol analizi səhifəsi HAEDAL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Haedal Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Haedal Protocol (HAEDAL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01756--+4,09%+15,75%-40,18%
Haedal Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Haedal Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Haedal Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 4
Neytral 19
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 3Neytral 9Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 10Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01758
0,01757
R2
0,01757
0,01756
R1
0,01756
0,01756
PP
0,01755
0,01755
S1
0,01754
0,01754
S2
0,01753
0,01754
S3
0,01752
0,01753

Haedal Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,28M
$8,00 M
$8,28 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,34 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,42 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,38 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Haedal Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHAEDALUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18-$0,05 M0,02
2026-08-17-$0,03 M0,02
2026-08-16-$0,01 M0,02
2026-08-15-$0,03 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Haedal Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Haedal Protocol (HAEDAL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Haedal Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
HAEDAL/USDT
$0,01756
$0,01756$0,01756
+0,11%
4.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

HAEDAL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

HAEDAL
HAEDAL
USD
USD

1 HAEDAL = 0,01756 USD

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