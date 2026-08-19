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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Humanity üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Humanity üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Humanity (H) texniki analizi

Bugünkü Humanity (H) texniki analizi

Humanity analizi səhifəsi H gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Humanity analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Humanity (H) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,10663--+18,90%+83,33%-58,35%
Humanity qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Humanity texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Humanity anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,10702
0,10699
R2
0,10699
0,10697
R1
0,10697
0,10696
PP
0,10694
0,10694
S1
0,10692
0,10692
S2
0,10689
0,10691
S3
0,10687
0,10689

Humanity bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,16M
$4,17 M
$4,32 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$5,71 M
3 günlük aktiv satışlar
$5,70 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,14M
7 günlük aktiv alışlar
$16,27 M
7 günlük aktiv satışlar
$16,40 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Humanity kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,11
2026-08-18-$0,03 M0,11
2026-08-17-$0,47 M0,12
2026-08-16$0,04 M0,14
2026-08-15-$0,25 M0,14

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Humanity (H) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Humanity qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
H/USDT
$0,10663
$0,10663$0,10663
-4,44%
3.15M (USDT)
H/USDC
$0,10677
$0,10677$0,10677
-3,96%
502.28K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

H / USD Kalkulyatoru

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USD
USD

1 H = 0,10663 USD

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