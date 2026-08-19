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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ETHGAS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ETHGAS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü ETHGAS (GWEI) texniki analizi

Bugünkü ETHGAS (GWEI) texniki analizi

ETHGAS analizi səhifəsi GWEI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ETHGAS analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ETHGAS (GWEI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02055---13,84%-28,13%-83,53%
ETHGAS qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ETHGAS texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ETHGAS anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 3
Alış 20
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02053
0,02052
R2
0,02052
0,02051
R1
0,02051
0,02051
PP
0,0205
0,0205
S1
0,02049
0,02049
S2
0,02048
0,02049
S3
0,02047
0,02048

ETHGAS bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$1,49 M
$1,59 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,34 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,34 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ETHGAS kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGWEIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17-$0,04 M0,02
2026-08-16$0,01 M0,02
2026-08-15-$0,10 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ETHGAS haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ETHGAS (GWEI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ETHGAS qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GWEI/USDT
$0,02055
$0,02055$0,02055
-9,07%
775.84K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GWEI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GWEI
GWEI
USD
USD

1 GWEI = 0,02055 USD

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