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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GUNZ üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GUNZ üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü GUNZ (GUN) texniki analizi

Bugünkü GUNZ (GUN) texniki analizi

GUNZ analizi səhifəsi GUN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GUNZ analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GUNZ (GUN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002967---10,53%-19,03%-77,25%
GUNZ qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GUNZ texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GUNZ anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002965
0,002964
R2
0,002964
0,002964
R1
0,002964
0,002964
PP
0,002963
0,002963
S1
0,002963
0,002963
S2
0,002962
0,002963
S3
0,002962
0,002962

GUNZ bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$7,13 M
$7,32 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,64 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,64 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$1,41 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,38 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GUNZ kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGUNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,00
2026-08-18-$0,04 M0,00
2026-08-17$0,02 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,26 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GUNZ haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GUNZ (GUN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GUNZ qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GUN/USDT
$0,002966
$0,002966$0,002966
-1,98%
19.68M (USDT)
GUN/USDC
$0,002965
$0,002965$0,002965
-1,61%
18.83M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GUN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GUN
GUN
USD
USD

1 GUN = 0,002967 USD

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