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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SUPERFORTUNE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SUPERFORTUNE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GUA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GUA Qiymət Məlumatları

GUA nədir

GUA Whitepaper

GUA Rəsmi Veb-saytı

GUA Tokenomikası

GUA Qiymət Proqnozu

GUA Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü SUPERFORTUNE (GUA) texniki analizi

Bugünkü SUPERFORTUNE (GUA) texniki analizi

SUPERFORTUNE analizi səhifəsi GUA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SUPERFORTUNE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SUPERFORTUNE (GUA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,04385---5,32%-17,61%-96,49%
SUPERFORTUNE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SUPERFORTUNE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SUPERFORTUNE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 3
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,04404
0,04403
R2
0,04403
0,04403
R1
0,04403
0,04403
PP
0,04402
0,04402
S1
0,04402
0,04402
S2
0,04401
0,04402
S3
0,04401
0,04401

SUPERFORTUNE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,69M
$1,37 M
$2,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,85 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,85 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SUPERFORTUNE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGUAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SUPERFORTUNE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SUPERFORTUNE (GUA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SUPERFORTUNE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GUA/USDT
$0,04385
$0,04385$0,04385
-2,38%
2.74M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GUA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GUA
GUA
USD
USD

1 GUA = 0,04385 USD

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