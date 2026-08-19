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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Grvt üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Grvt üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GRVT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GRVT Qiymət Məlumatları

GRVT nədir

GRVT Rəsmi Veb-saytı

GRVT Tokenomikası

GRVT Qiymət Proqnozu

GRVT Qiymət Tarixçəsi

GRVT Alış Bələdçisi

GRVT / Fiat Valyuta Çevirən

GRVT Spot

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Bugünkü Grvt (GRVT) texniki analizi

Bugünkü Grvt (GRVT) texniki analizi

Grvt analizi səhifəsi GRVT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Grvt analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Grvt (GRVT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2926---6,34%+192,60%+192,60%
Grvt qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Grvt texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Grvt anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 0
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 0Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2941
0,29382
R2
0,29382
0,29349
R1
0,29326
0,2933
PP
0,29298
0,29298
S1
0,29242
0,29265
S2
0,29214
0,29246
S3
0,29158
0,29214

Grvt bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,76M
$6,08 M
$6,84 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,54 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,56 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$1,62 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,67 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Grvt kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGRVTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,08 M0,29
2026-08-18$0,24 M0,28
2026-08-17-$0,11 M0,28
2026-08-16-$0,09 M0,29
2026-08-15-$0,09 M0,31

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Grvt haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Grvt (GRVT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Grvt qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GRVT/USDC
$0,2924
$0,2924$0,2924
+3,10%
186.57K (USDT)
GRVT/USDT
$0,2926
$0,2926$0,2926
+3,02%
4.70M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GRVT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0,2926 USD

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