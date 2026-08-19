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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GRASS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GRASS üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü GRASS (GRASS) texniki analizi

Bugünkü GRASS (GRASS) texniki analizi

GRASS analizi səhifəsi GRASS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GRASS analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GRASS (GRASS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,317--+3,19%-10,71%-8,78%
GRASS qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GRASS texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GRASS anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 3
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 11
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,317
0,317
R2
0,317
0,3169
R1
0,3169
0,3169
PP
0,3169
0,3169
S1
0,3168
0,3168
S2
0,3168
0,3168
S3
0,3167
0,3168

GRASS bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$3,71 M
$3,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,87 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,84 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$2,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GRASS kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGRASSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,31
2026-08-18-$0,14 M0,32
2026-08-17-$0,13 M0,32
2026-08-16$0,00 M0,33
2026-08-15$0,03 M0,33

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GRASS haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GRASS (GRASS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GRASS qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GRASS/USDT
$0,317
$0,317$0,317
-1,88%
240.06K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GRASS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GRASS
GRASS
USD
USD

1 GRASS = 0,317 USD

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