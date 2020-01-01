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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GPU üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GPU üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GPUBSC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GPUBSC Qiymət Məlumatları

GPUBSC nədir

GPUBSC Tokenomikası

GPUBSC Qiymət Proqnozu

GPUBSC Qiymət Tarixçəsi

GPUBSC Alış Bələdçisi

GPUBSC / Fiat Valyuta Çevirən

GPUBSC Spot

GPUBSC USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü GPU (GPUBSC) texniki analizi

Bugünkü GPU (GPUBSC) texniki analizi

GPU analizi səhifəsi GPUBSC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GPU analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GPU (GPUBSC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0000683---94,79%-98,64%-98,64%
GPU qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GPU texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GPU anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 20
Neytral 1
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 1Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0000732
0,0000729
R2
0,0000729
0,0000728
R1
0,0000728
0,0000727
PP
0,0000725
0,0000725
S1
0,0000724
0,0000724
S2
0,0000721
0,0000723
S3
0,000072
0,0000721

GPU bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,27 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,34 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GPU kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGPUBSCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GPU haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GPU (GPUBSC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GPU qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GPUBSC/USD1
$0,0000678
$0,0000678$0,0000678
+8,48%
757.83M (USDT)
GPUBSC/USDT
$0,0000683
$0,0000683$0,0000683
+10,33%
869.65M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GPUBSC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GPUBSC
GPUBSC
USD
USD

1 GPUBSC = 0,0000683 USD

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