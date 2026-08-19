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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GoPlus Security üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GoPlus Security üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü GoPlus Security (GPS) texniki analizi

Bugünkü GoPlus Security (GPS) texniki analizi

GoPlus Security analizi səhifəsi GPS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GoPlus Security analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GoPlus Security (GPS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,012023--+26,04%+35,94%+67,94%
GoPlus Security qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GoPlus Security texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GoPlus Security anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 19
Neytral 5
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 5Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,012051
0,012034
R2
0,012034
0,012021
R1
0,012018
0,012013
PP
0,012001
0,012001
S1
0,011985
0,011988
S2
0,011968
0,01198
S3
0,011952
0,011968

GoPlus Security bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,32M
$3,92 M
$4,24 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,12M
3 günlük aktiv alışlar
$24,61 M
3 günlük aktiv satışlar
$24,73 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,12M
7 günlük aktiv alışlar
$25,80 M
7 günlük aktiv satışlar
$25,92 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GoPlus Security kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGPSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$1,18 M0,01
2026-08-18$0,25 M0,02
2026-08-17$2,78 M0,02
2026-08-16-$0,10 M0,01
2026-08-15-$0,06 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də GoPlus Security (GPS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GoPlus Security qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GPS/USDT
$0,012023
$0,012023$0,012023
-31,36%
17.89M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GPS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0,012023 USD

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