Bugünkü canlı Alphabet Class A qiyməti 285.5 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOOGLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOOGLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Alphabet Class A Logosu

Alphabet Class A qiyməti(GOOGLON)

1 GOOGLON / USD Canlı Qiyməti:

$285,5
$285,5$285,5
-0,57%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:02 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 280,91
$ 280,91$ 280,91
24 saat Aşağı
$ 299,5
$ 299,5$ 299,5
24 saat Yüksək

$ 280,91
$ 280,91$ 280,91

$ 299,5
$ 299,5$ 299,5

$ 294,5935710610897
$ 294,5935710610897$ 294,5935710610897

$ 225,81003632470686
$ 225,81003632470686$ 225,81003632470686

-0,08%

-0,57%

+11,82%

+11,82%

Alphabet Class A (GOOGLON) canlı qiyməti $ 285,5. GOOGLON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 280,91 və ən yüksək $ 299,5 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOOGLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 294,5935710610897, ən aşağı qiyməti isə $ 225,81003632470686 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOOGLON son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -0,57% və son 7 gündə isə +11,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Alphabet Class A (GOOGLON) Bazar Məlumatları

No.1758

$ 2,33M
$ 2,33M$ 2,33M

$ 57,24K
$ 57,24K$ 57,24K

$ 2,33M
$ 2,33M$ 2,33M

8,18K
8,18K 8,18K

8.176,25183611
8.176,25183611 8.176,25183611

ETH

Alphabet Class A üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,33M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 57,24K təşkil edir. GOOGLON üzrə dövriyyədə olan təklif 8,18K, ümumi təklif isə 8176.25183611 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,33M təşkil edir.

Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Alphabet Class A qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -1,6367-0,57%
30 Gün$ +43,1+17,78%
60 Gün$ +105,5+58,61%
90 Gün$ +105,5+58,61%
Bugünkü Alphabet Class A Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GOOGLON $ -1,6367 (-0,57%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Alphabet Class A 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +43,1 (+17,78%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Alphabet Class A 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GOOGLON $ +105,5 (+58,61%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Alphabet Class A 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +105,5 (+58,61%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Alphabet Class A (GOOGLON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Alphabet Class A Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Alphabet Class A (GOOGLON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Alphabet Class A investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GOOGLON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Alphabet Class A haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Alphabet Class A satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Alphabet Class A Qiymət Proqnozu (USD)

Alphabet Class A (GOOGLON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Alphabet Class A (GOOGLON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Alphabet Class A üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Alphabet Class A qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomikası

Alphabet Class A (GOOGLON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOOGLON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Alphabet Class A (GOOGLON) necə alınır?

Necə Alphabet Class A alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Alphabet Class A Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GOOGLON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Alphabet Class A(GOOGLON) / VND
7.512.932,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / AUD
A$433,96
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / GBP
216,98
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / EUR
245,53
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / USD
$285,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MYR
RM1.196,245
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TRY
11.996,71
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / JPY
¥43.681,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ARS
ARS$410.788,82
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / RUB
22.825,725
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / INR
25.303,865
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / IDR
Rp4.680.327,12
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / PHP
16.798,82
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / EGP
￡E.13.481,31
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BRL
R$1.535,99
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / CAD
C$396,845
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BDT
34.905,23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / NGN
413.167,035
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / COP
$1.106.586,58
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ZAR
R.4.927,73
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / UAH
11.988,145
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TZS
T.Sh.701.473,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / VES
Bs63.095,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / CLP
$268.941
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / PKR
Rs80.556,68
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / KZT
151.457,75
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / THB
฿9.224,505
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TWD
NT$8.773,415
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / AED
د.إ1.047,785
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / CHF
Fr228,4
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / HKD
HK$2.215,48
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / AMD
֏109.300,82
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MAD
.د.م2.643,73
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MXN
$5.290,315
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SAR
ريال1.070,625
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ETB
Br43.895,625
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / KES
KSh36.883,745
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / JOD
د.أ202,4195
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / PLN
1.044,93
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / RON
лв1.253,345
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SEK
kr2.692,265
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BGN
лв479,64
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / HUF
Ft95.805,235
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / CZK
6.001,21
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / KWD
د.ك87,363
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ILS
927,875
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BOB
Bs1.972,805
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / AZN
485,35
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TJS
SM2.626,6
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / GEL
773,705
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / AOA
Kz261.686,445
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BHD
.د.ب107,348
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BMD
$285,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / DKK
kr1.841,475
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / HNL
L7.497,23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MUR
12.984,54
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / NAD
$4.916,31
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / NOK
kr2.869,275
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / NZD
$496,77
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / PAB
B/.285,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / PGK
K1.204,81
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / QAR
ر.ق1.039,22
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / RSD
дин.28.904,02
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / UZS
soʻm3.439.758,245
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ALL
L23.876,365
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ANG
ƒ511,045
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / AWG
ƒ513,9
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BBD
$571
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BAM
KM479,64
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BIF
Fr844.509
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BND
$371,15
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BSD
$285,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / JMD
$45.648,595
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / KHR
1.146.585,13
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / KMF
Fr120.766,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / LAK
6.206.521,615
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / LKR
රු86.909,055
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MDL
L4.819,24
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MGA
Ar1.280.267,65
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MOP
P2.284
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MVR
4.368,15
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MWK
MK495.659,405
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / MZN
MT18.243,45
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / NPR
रु40.501,03
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / PYG
2.024.766
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / RWF
Fr414.260,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SBD
$2.349,665
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SCR
4.019,84
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SRD
$11.063,125
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SVC
$2.498,125
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / SZL
L4.916,31
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TMT
m999,25
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TND
د.ت838,799
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / TTD
$1.932,835
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / UGX
Sh994.682
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / XAF
Fr161.593
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / XCD
$770,85
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / XOF
Fr161.593
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / XPF
Fr29.406,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BWP
P3.825,7
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / BZD
$573,855
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / CVE
$27.156,76
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / DJF
Fr50.533,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / DOP
$18.320,535
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / DZD
د.ج37.106,435
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / FJD
$645,23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / GNF
Fr2.482.422,5
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / GTQ
Q2.186,93
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / GYD
$59.763,715
1 Alphabet Class A(GOOGLON) / ISK
kr35.687,5

Alphabet Class A Mənbəyi

Alphabet Class A haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Alphabet Class A Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Alphabet Class A Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Alphabet Class A (GOOGLON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOOGLON qiyməti 285,5 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOOGLON / USD cari qiyməti nədir?
GOOGLON / USD cari qiyməti $ 285,5 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Alphabet Class A üçün bazar dəyəri nədir?
GOOGLON üçün bazar dəyəri $ 2,33M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOOGLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOOGLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,18K USD təşkil edir.
GOOGLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOOGLON ATH qiyməti olan 294,5935710610897 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOOGLON qiyməti (ATL) nədir?
GOOGLON ATL qiyməti olan 225,81003632470686 USD dəyərinə endi.
GOOGLON ticarət həcmi nədir?
GOOGLON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 57,24K USD.
GOOGLON bu il daha da yüksələcək?
GOOGLON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOOGLON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:32:02 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

GOOGLON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 285,5 USD

GOOGLON Ticarəti Edin

GOOGLON/USDT
$285,5
$285,5$285,5
-0,32%

