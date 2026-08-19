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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Goatseus Maximus üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Goatseus Maximus üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GOAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GOAT Qiymət Məlumatları

GOAT nədir

GOAT Rəsmi Veb-saytı

GOAT Tokenomikası

GOAT Qiymət Proqnozu

GOAT Qiymət Tarixçəsi

GOAT Alış Bələdçisi

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Bugünkü Goatseus Maximus (GOAT) texniki analizi

Bugünkü Goatseus Maximus (GOAT) texniki analizi

Goatseus Maximus analizi səhifəsi GOAT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Goatseus Maximus analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Goatseus Maximus (GOAT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01268---9,56%-5,94%-29,76%
Goatseus Maximus qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Goatseus Maximus texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Goatseus Maximus anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 4
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 2Alış 11
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0127
0,01269
R2
0,01269
0,01268
R1
0,01268
0,01268
PP
0,01267
0,01267
S1
0,01266
0,01266
S2
0,01265
0,01266
S3
0,01264
0,01265

Goatseus Maximus bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,80M
$15,07 M
$15,87 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Goatseus Maximus kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGOATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Goatseus Maximus haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Goatseus Maximus (GOAT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Goatseus Maximus qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GOAT/USDT
$0,01268
$0,01268$0,01268
+0,15%
4.38M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GOAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0,01268 USD

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