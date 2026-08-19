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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GMX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GMX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GMX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GMX Qiymət Məlumatları

GMX nədir

GMX Whitepaper

GMX Rəsmi Veb-saytı

GMX Tokenomikası

GMX Qiymət Proqnozu

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Bugünkü GMX (GMX) texniki analizi

Bugünkü GMX (GMX) texniki analizi

GMX analizi səhifəsi GMX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GMX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GMX (GMX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$6,476--+2,33%-0,48%-4,09%
GMX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GMX texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GMX anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 6
Neytral 5
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 5Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
6,4626
6,4613
R2
6,4613
6,4601
R1
6,4596
6,4594
PP
6,4583
6,4583
S1
6,4566
6,4571
S2
6,4553
6,4564
S3
6,4536
6,4553

GMX bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$1,20 M
$1,21 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GMX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGMXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M6,47
2026-08-18$0,00 M6,54
2026-08-17-$0,06 M6,63
2026-08-16$0,00 M6,73
2026-08-15-$0,03 M6,63

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GMX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GMX (GMX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GMX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GMX/USDT
$6,476
$6,476$6,476
-1,09%
8.60K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GMX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6,476 USD

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