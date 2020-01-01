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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GameStop (GME) üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GameStop (GME) üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GMEROBINHOOD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GMEROBINHOOD Qiymət Məlumatları

GMEROBINHOOD nədir

GMEROBINHOOD Tokenomikası

GMEROBINHOOD Qiymət Proqnozu

GMEROBINHOOD Qiymət Tarixçəsi

GMEROBINHOOD Alış Bələdçisi

GMEROBINHOOD / Fiat Valyuta Çevirən

GMEROBINHOOD Spot

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Bugünkü GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) texniki analizi

Bugünkü GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) texniki analizi

GameStop (GME) analizi səhifəsi GMEROBINHOOD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GameStop (GME) analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000011217---38,74%-71,96%-71,96%
GameStop (GME) qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GameStop (GME) texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GameStop (GME) anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 2
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 8Neytral 0Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00001167
0,00001162
R2
0,00001162
0,00001159
R1
0,0000116
0,00001158
PP
0,00001155
0,00001155
S1
0,00001153
0,00001152
S2
0,00001148
0,00001151
S3
0,00001146
0,00001148

GameStop (GME) bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GameStop (GME) kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGMEROBINHOODUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GameStop (GME) haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GameStop (GME) qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GMEROBINHOOD/USDT
$0,000011217
$0,000011217$0,000011217
+37,31%
11.12B (USDT)
GMEROBINHOOD/USD1
$0,00001148
$0,00001148$0,00001148
+37,38%
5.66B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GMEROBINHOOD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GMEROBINHOOD
GMEROBINHOOD
USD
USD

1 GMEROBINHOOD = 0,000011217 USD

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