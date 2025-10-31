Bugünkü canlı GameStop qiyməti 23.16 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GMEON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GMEON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı GameStop qiyməti 23.16 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GMEON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GMEON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GameStop Logosu

GameStop qiyməti(GMEON)

1 GMEON / USD Canlı Qiyməti:

$23,16
$23,16$23,16
-1,06%1D
USD
GameStop (GMEON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:31:40 (UTC+8)

GameStop (GMEON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 22,92
$ 22,92$ 22,92
24 saat Aşağı
$ 23,78
$ 23,78$ 23,78
24 saat Yüksək

$ 22,92
$ 22,92$ 22,92

$ 23,78
$ 23,78$ 23,78

$ 28,314705255572687
$ 28,314705255572687$ 28,314705255572687

$ 22,309828913708834
$ 22,309828913708834$ 22,309828913708834

-0,35%

-1,06%

-3,46%

-3,46%

GameStop (GMEON) canlı qiyməti $ 23,16. GMEON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 22,92 və ən yüksək $ 23,78 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GMEON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 28,314705255572687, ən aşağı qiyməti isə $ 22,309828913708834 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GMEON son bir saat ərzində -0,35%, 24 saat ərzində -1,06% və son 7 gündə isə -3,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

GameStop (GMEON) Bazar Məlumatları

No.2823

$ 246,25K
$ 246,25K$ 246,25K

$ 56,36K
$ 56,36K$ 56,36K

$ 246,25K
$ 246,25K$ 246,25K

10,63K
10,63K 10,63K

10.632,60640824
10.632,60640824 10.632,60640824

ETH

GameStop üzrə cari Bazar Dəyəri $ 246,25K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,36K təşkil edir. GMEON üzrə dövriyyədə olan təklif 10,63K, ümumi təklif isə 10632.60640824 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 246,25K təşkil edir.

GameStop (GMEON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün GameStop qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,2481-1,06%
30 Gün$ -3,99-14,70%
60 Gün$ +13,16+131,60%
90 Gün$ +13,16+131,60%
Bugünkü GameStop Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GMEON $ -0,2481 (-1,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

GameStop 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -3,99 (-14,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

GameStop 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GMEON $ +13,16 (+131,60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

GameStop 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +13,16 (+131,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

GameStop (GMEON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi GameStop Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

GameStop (GMEON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC GameStop investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GMEON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə GameStop haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız GameStop satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

GameStop Qiymət Proqnozu (USD)

GameStop (GMEON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? GameStop (GMEON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? GameStop üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

GameStop qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GameStop (GMEON) Tokenomikası

GameStop (GMEON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GMEON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

GameStop (GMEON) necə alınır?

Necə GameStop alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım GameStop Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GMEON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 GameStop(GMEON) / VND
609.455,4
1 GameStop(GMEON) / AUD
A$35,2032
1 GameStop(GMEON) / GBP
17,6016
1 GameStop(GMEON) / EUR
19,9176
1 GameStop(GMEON) / USD
$23,16
1 GameStop(GMEON) / MYR
RM97,0404
1 GameStop(GMEON) / TRY
973,1832
1 GameStop(GMEON) / JPY
¥3.543,48
1 GameStop(GMEON) / ARS
ARS$33.323,5344
1 GameStop(GMEON) / RUB
1.851,642
1 GameStop(GMEON) / INR
2.052,6708
1 GameStop(GMEON) / IDR
Rp379.672,0704
1 GameStop(GMEON) / PHP
1.362,7344
1 GameStop(GMEON) / EGP
￡E.1.093,6152
1 GameStop(GMEON) / BRL
R$124,6008
1 GameStop(GMEON) / CAD
C$32,1924
1 GameStop(GMEON) / BDT
2.831,5416
1 GameStop(GMEON) / NGN
33.516,4572
1 GameStop(GMEON) / COP
$89.767,2336
1 GameStop(GMEON) / ZAR
R.399,7416
1 GameStop(GMEON) / UAH
972,4884
1 GameStop(GMEON) / TZS
T.Sh.56.904,12
1 GameStop(GMEON) / VES
Bs5.118,36
1 GameStop(GMEON) / CLP
$21.816,72
1 GameStop(GMEON) / PKR
Rs6.534,8256
1 GameStop(GMEON) / KZT
12.286,38
1 GameStop(GMEON) / THB
฿748,2996
1 GameStop(GMEON) / TWD
NT$711,7068
1 GameStop(GMEON) / AED
د.إ84,9972
1 GameStop(GMEON) / CHF
Fr18,528
1 GameStop(GMEON) / HKD
HK$179,7216
1 GameStop(GMEON) / AMD
֏8.866,5744
1 GameStop(GMEON) / MAD
.د.م214,4616
1 GameStop(GMEON) / MXN
$429,1548
1 GameStop(GMEON) / SAR
ريال86,85
1 GameStop(GMEON) / ETB
Br3.560,85
1 GameStop(GMEON) / KES
KSh2.992,0404
1 GameStop(GMEON) / JOD
د.أ16,42044
1 GameStop(GMEON) / PLN
84,7656
1 GameStop(GMEON) / RON
лв101,6724
1 GameStop(GMEON) / SEK
kr218,3988
1 GameStop(GMEON) / BGN
лв38,9088
1 GameStop(GMEON) / HUF
Ft7.771,8012
1 GameStop(GMEON) / CZK
486,8232
1 GameStop(GMEON) / KWD
د.ك7,08696
1 GameStop(GMEON) / ILS
75,27
1 GameStop(GMEON) / BOB
Bs160,0356
1 GameStop(GMEON) / AZN
39,372
1 GameStop(GMEON) / TJS
SM213,072
1 GameStop(GMEON) / GEL
62,7636
1 GameStop(GMEON) / AOA
Kz21.228,2244
1 GameStop(GMEON) / BHD
.د.ب8,70816
1 GameStop(GMEON) / BMD
$23,16
1 GameStop(GMEON) / DKK
kr149,382
1 GameStop(GMEON) / HNL
L608,1816
1 GameStop(GMEON) / MUR
1.053,3168
1 GameStop(GMEON) / NAD
$398,8152
1 GameStop(GMEON) / NOK
kr232,758
1 GameStop(GMEON) / NZD
$40,2984
1 GameStop(GMEON) / PAB
B/.23,16
1 GameStop(GMEON) / PGK
K97,7352
1 GameStop(GMEON) / QAR
ر.ق84,3024
1 GameStop(GMEON) / RSD
дин.2.344,7184
1 GameStop(GMEON) / UZS
soʻm279.036,0804
1 GameStop(GMEON) / ALL
L1.936,8708
1 GameStop(GMEON) / ANG
ƒ41,4564
1 GameStop(GMEON) / AWG
ƒ41,688
1 GameStop(GMEON) / BBD
$46,32
1 GameStop(GMEON) / BAM
KM38,9088
1 GameStop(GMEON) / BIF
Fr68.507,28
1 GameStop(GMEON) / BND
$30,108
1 GameStop(GMEON) / BSD
$23,16
1 GameStop(GMEON) / JMD
$3.703,0524
1 GameStop(GMEON) / KHR
93.011,9496
1 GameStop(GMEON) / KMF
Fr9.796,68
1 GameStop(GMEON) / LAK
503.478,2508
1 GameStop(GMEON) / LKR
රු7.050,1356
1 GameStop(GMEON) / MDL
L390,9408
1 GameStop(GMEON) / MGA
Ar103.856,388
1 GameStop(GMEON) / MOP
P185,28
1 GameStop(GMEON) / MVR
354,348
1 GameStop(GMEON) / MWK
MK40.208,3076
1 GameStop(GMEON) / MZN
MT1.479,924
1 GameStop(GMEON) / NPR
रु3.285,4776
1 GameStop(GMEON) / PYG
164.250,72
1 GameStop(GMEON) / RWF
Fr33.605,16
1 GameStop(GMEON) / SBD
$190,6068
1 GameStop(GMEON) / SCR
326,0928
1 GameStop(GMEON) / SRD
$897,45
1 GameStop(GMEON) / SVC
$202,65
1 GameStop(GMEON) / SZL
L398,8152
1 GameStop(GMEON) / TMT
m81,06
1 GameStop(GMEON) / TND
د.ت68,04408
1 GameStop(GMEON) / TTD
$156,7932
1 GameStop(GMEON) / UGX
Sh80.689,44
1 GameStop(GMEON) / XAF
Fr13.108,56
1 GameStop(GMEON) / XCD
$62,532
1 GameStop(GMEON) / XOF
Fr13.108,56
1 GameStop(GMEON) / XPF
Fr2.385,48
1 GameStop(GMEON) / BWP
P310,344
1 GameStop(GMEON) / BZD
$46,5516
1 GameStop(GMEON) / CVE
$2.202,9792
1 GameStop(GMEON) / DJF
Fr4.099,32
1 GameStop(GMEON) / DOP
$1.486,1772
1 GameStop(GMEON) / DZD
د.ج3.010,1052
1 GameStop(GMEON) / FJD
$52,3416
1 GameStop(GMEON) / GNF
Fr201.376,2
1 GameStop(GMEON) / GTQ
Q177,4056
1 GameStop(GMEON) / GYD
$4.848,0828
1 GameStop(GMEON) / ISK
kr2.895

GameStop haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi GameStop Veb-saytı
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: GameStop Haqqında Digər Suallar

Bugünkü GameStop (GMEON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GMEON qiyməti 23,16 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GMEON / USD cari qiyməti nədir?
GMEON / USD cari qiyməti $ 23,16 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
GameStop üçün bazar dəyəri nədir?
GMEON üçün bazar dəyəri $ 246,25K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GMEON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GMEON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,63K USD təşkil edir.
GMEON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GMEON ATH qiyməti olan 28,314705255572687 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GMEON qiyməti (ATL) nədir?
GMEON ATL qiyməti olan 22,309828913708834 USD dəyərinə endi.
GMEON ticarət həcmi nədir?
GMEON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,36K USD.
GMEON bu il daha da yüksələcək?
GMEON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GMEON qiymət proqnozuna baxın.
GameStop (GMEON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
