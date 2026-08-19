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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Giggle Fund üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Giggle Fund üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GIGGLE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GIGGLE Qiymət Məlumatları

GIGGLE nədir

GIGGLE Rəsmi Veb-saytı

GIGGLE Tokenomikası

GIGGLE Qiymət Proqnozu

GIGGLE Qiymət Tarixçəsi

GIGGLE Alış Bələdçisi

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Bugünkü Giggle Fund (GIGGLE) texniki analizi

Bugünkü Giggle Fund (GIGGLE) texniki analizi

Giggle Fund analizi səhifəsi GIGGLE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Giggle Fund analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Giggle Fund (GIGGLE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$32,61---8,74%+25,13%-4,90%
Giggle Fund qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Giggle Fund texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Giggle Fund anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
32,5833
32,5766
R2
32,5766
32,5728
R1
32,5733
32,5704
PP
32,5666
32,5666
S1
32,5633
32,5628
S2
32,5566
32,5604
S3
32,5533
32,5566

Giggle Fund bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,05M
$4,31 M
$4,26 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$1,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$2,49 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,47 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Giggle Fund kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGIGGLEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,11 M32,87
2026-08-18-$0,23 M33,83
2026-08-17-$0,13 M34,17
2026-08-16-$0,05 M32,43
2026-08-15-$0,17 M30,36

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Giggle Fund haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Giggle Fund (GIGGLE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Giggle Fund qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GIGGLE/USDT
$32,61
$32,61$32,61
-3,52%
6.28K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GIGGLE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 32,61 USD

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