Bugünkü canlı Grand Gangsta City qiyməti 0.002076 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GGC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GGC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Grand Gangsta City qiyməti(GGC)

$0,002076
$0,002076
+1,12%1D
Grand Gangsta City (GGC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:31:07 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,001981
$ 0,001981
$ 0,002252
$ 0,002252
$ 0,001981
$ 0,001981

$ 0,002252
$ 0,002252

+1,36%

+1,12%

-3,09%

-3,09%

Grand Gangsta City (GGC) canlı qiyməti $ 0,002076. GGC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001981 və ən yüksək $ 0,002252 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GGC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GGC son bir saat ərzində +1,36%, 24 saat ərzində +1,12% və son 7 gündə isə -3,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Grand Gangsta City (GGC) Bazar Məlumatları

$ 227,55K
$ 227,55K

$ 2,08M
$ 2,08M

1.000.000.000
1.000.000.000

Grand Gangsta City üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 227,55K təşkil edir. GGC üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,08M təşkil edir.

Grand Gangsta City (GGC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Grand Gangsta City qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00002299+1,12%
30 Gün$ -0,001063-33,87%
60 Gün$ -0,002016-49,27%
90 Gün$ -0,005266-71,73%
Bugünkü Grand Gangsta City Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün GGC $ +0,00002299 (+1,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Grand Gangsta City 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,001063 (-33,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Grand Gangsta City 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə GGC $ -0,002016 (-49,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Grand Gangsta City 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,005266 (-71,73%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Grand Gangsta City (GGC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Grand Gangsta City Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Grand Gangsta City (GGC) Nədir?

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Grand Gangsta City investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- GGC steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Grand Gangsta City haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Grand Gangsta City satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Grand Gangsta City Qiymət Proqnozu (USD)

Grand Gangsta City (GGC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Grand Gangsta City (GGC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Grand Gangsta City üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Grand Gangsta City qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Grand Gangsta City (GGC) Tokenomikası

Grand Gangsta City (GGC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GGC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Grand Gangsta City (GGC) necə alınır?

Necə Grand Gangsta City alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Grand Gangsta City Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

GGC Aktivindən Yerli Valyutalara

54,62994
A$0,00315552
0,00157776
0,00178536
$0,002076
RM0,00869844
0,08723352
¥0,317628
ARS$2,98703184
0,1659762
0,18399588
Rp34,03278144
0,12215184
￡E.0,09802872
R$0,01116888
C$0,00288564
0,25381176
3,00432492
$8,04649296
R.0,03583176
0,08717124
T.Sh.5,100732
Bs0,458796
$1,955592
Rs0,58576416
1,101318
฿0,06707556
NT$0,06379548
د.إ0,00761892
Fr0,0016608
HK$0,01610976
֏0,79477584
.د.م0,01922376
$0,03846828
ريال0,007785
Br0,319185
KSh0,26819844
د.أ0,001471884
0,00759816
лв0,00911364
kr0,01957668
лв0,00348768
Ft0,69664332
0,04363752
د.ك0,000635256
0,006747
Bs0,01434516
0,0035292
SM0,0190992
0,00562596
Kz1,90284084
.د.ب0,000780576
$0,002076
kr0,0133902
L0,05451576
0,09441648
$0,03574872
kr0,0208638
$0,00361224
B/.0,002076
K0,00876072
ر.ق0,00755664
дин.0,21017424
soʻm25,01204244
L0,17361588
ƒ0,00371604
ƒ0,0037368
$0,004152
KM0,00348768
Fr6,140808
$0,0026988
$0,002076
$0,33193164
8,33734056
Fr0,878148
45,13043388
රු0,63195516
L0,03504288
Ar9,3094068
P0,016608
0,0317628
MK3,60416436
MT0,1326564
रु0,29450136
14,722992
Fr3,012276
$0,01708548
0,02923008
$0,080445
$0,018165
L0,03574872
m0,007266
د.ت0,006099288
$0,01405452
Sh7,232784
Fr1,175016
$0,0056052
Fr1,175016
Fr0,213828
P0,0278184
$0,00417276
$0,19746912
Fr0,367452
$0,13321692
د.ج0,26981772
$0,00469176
Fr18,05082
Q0,01590216
$0,43456908
kr0,2595

Grand Gangsta City Mənbəyi

Grand Gangsta City haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Grand Gangsta City Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Grand Gangsta City Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Grand Gangsta City (GGC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GGC qiyməti 0,002076 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GGC / USD cari qiyməti nədir?
GGC / USD cari qiyməti $ 0,002076 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Grand Gangsta City üçün bazar dəyəri nədir?
GGC üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GGC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GGC aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
GGC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GGC ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GGC qiyməti (ATL) nədir?
GGC ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
GGC ticarət həcmi nədir?
GGC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 227,55K USD.
GGC bu il daha da yüksələcək?
GGC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GGC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:31:07 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$0,002076
$109.705,47

$3.846,60

$0,03097

$186,37

$0,9999

$3.846,60

$109.705,47

$186,37

$2,4732

$0,18512

$0,00000

$0,003299

$0,00945

$0,0002938

$0,0020336

$0,0020336

$0,0480

$0,0000000000000000000000033294

$0,32488

$0,000000000000000000000089

