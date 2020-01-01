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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GEODNET üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GEODNET üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GEOD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GEOD Qiymət Məlumatları

GEOD nədir

GEOD Whitepaper

GEOD Rəsmi Veb-saytı

GEOD Tokenomikası

GEOD Qiymət Proqnozu

GEOD Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü GEODNET (GEOD) texniki analizi

Bugünkü GEODNET (GEOD) texniki analizi

GEODNET analizi səhifəsi GEOD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GEODNET analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GEODNET (GEOD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2124--+8,64%+7,70%+42,45%
GEODNET qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GEODNET texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GEODNET anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 4
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2151
0,2148
R2
0,2148
0,2144
R1
0,2141
0,2142
PP
0,2138
0,2138
S1
0,2131
0,2134
S2
0,2128
0,2132
S3
0,2121
0,2128

GEODNET bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GEODNET kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGEODUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GEODNET haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GEODNET (GEOD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GEODNET qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GEOD/USDT
$0,2124
$0,2124$0,2124
+0,23%
409.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GEOD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GEOD
GEOD
USD
USD

1 GEOD = 0,2124 USD

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