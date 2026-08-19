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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Genius üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Genius üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Genius (GENIUS) texniki analizi

Bugünkü Genius (GENIUS) texniki analizi

Genius analizi səhifəsi GENIUS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Genius analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Genius (GENIUS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,36271---1,38%+14,64%-18,14%
Genius qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Genius texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Genius anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 3
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 1Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3627
0,3627
R2
0,3627
0,3626
R1
0,3626
0,3626
PP
0,3626
0,3626
S1
0,3625
0,3625
S2
0,3625
0,3625
S3
0,3624
0,3625

Genius bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$1,14 M
$1,32 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,29 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Genius kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGENIUSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,36
2026-08-18-$0,01 M0,37
2026-08-17$0,01 M0,37
2026-08-16$0,01 M0,37
2026-08-15$0,00 M0,38

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Genius (GENIUS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Genius qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GENIUS/USDC
$0,36244
$0,36244$0,36244
-2,45%
148.78K (USDT)
GENIUS/USDT
$0,36271
$0,36271$0,36271
-2,36%
182.84K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GENIUS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GENIUS
GENIUS
USD
USD

1 GENIUS = 0,36271 USD

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