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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GAIB üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, GAIB üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

GAIB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GAIB Qiymət Məlumatları

GAIB nədir

GAIB Whitepaper

GAIB Rəsmi Veb-saytı

GAIB Tokenomikası

GAIB Qiymət Proqnozu

GAIB Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü GAIB (GAIB) texniki analizi

Bugünkü GAIB (GAIB) texniki analizi

GAIB analizi səhifəsi GAIB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda GAIB analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

GAIB (GAIB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01296--+1,64%-9,94%-32,85%
GAIB qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

GAIB texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış GAIB anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 10
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 6Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01296
0,01295
R2
0,01295
0,01295
R1
0,01295
0,01295
PP
0,01294
0,01294
S1
0,01294
0,01294
S2
0,01293
0,01294
S3
0,01293
0,01293

GAIB bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$0,12 M
$0,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GAIB kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıGAIBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

GAIB haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də GAIB (GAIB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı GAIB qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
GAIB/USDT
$0,01298
$0,01298$0,01298
+0,15%
4.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

GAIB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

GAIB
GAIB
USD
USD

1 GAIB = 0,01296 USD

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