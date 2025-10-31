Bugünkü canlı Futu Holdings qiyməti 191.95 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FUTUON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FUTUON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Futu Holdings qiyməti 191.95 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FUTUON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FUTUON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Futu Holdings Logosu

Futu Holdings qiyməti(FUTUON)

1 FUTUON / USD Canlı Qiyməti:

$191,95
$191,95$191,95
-1,07%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:30:13 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 189,1
$ 189,1$ 189,1
24 saat Aşağı
$ 199,06
$ 199,06$ 199,06
24 saat Yüksək

$ 189,1
$ 189,1$ 189,1

$ 199,06
$ 199,06$ 199,06

$ 199,61976620926464
$ 199,61976620926464$ 199,61976620926464

$ 150,44906962587248
$ 150,44906962587248$ 150,44906962587248

+0,07%

-1,06%

+12,04%

+12,04%

Futu Holdings (FUTUON) canlı qiyməti $ 191,95. FUTUON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 189,1 və ən yüksək $ 199,06 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FUTUON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 199,61976620926464, ən aşağı qiyməti isə $ 150,44906962587248 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FUTUON son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində -1,06% və son 7 gündə isə +12,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Futu Holdings (FUTUON) Bazar Məlumatları

No.2040

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

$ 60,04K
$ 60,04K$ 60,04K

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

6,74K
6,74K 6,74K

6.743,47025967
6.743,47025967 6.743,47025967

ETH

Futu Holdings üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,29M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 60,04K təşkil edir. FUTUON üzrə dövriyyədə olan təklif 6,74K, ümumi təklif isə 6743.47025967 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,29M təşkil edir.

Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Futu Holdings qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,0761-1,06%
30 Gün$ +18,11+10,41%
60 Gün$ +41,95+27,96%
90 Gün$ +41,95+27,96%
Bugünkü Futu Holdings Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FUTUON $ -2,0761 (-1,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Futu Holdings 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +18,11 (+10,41%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Futu Holdings 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FUTUON $ +41,95 (+27,96%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Futu Holdings 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +41,95 (+27,96%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Futu Holdings (FUTUON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Futu Holdings Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Futu Holdings (FUTUON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Futu Holdings investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FUTUON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Futu Holdings haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Futu Holdings satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Futu Holdings Qiymət Proqnozu (USD)

Futu Holdings (FUTUON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Futu Holdings (FUTUON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Futu Holdings üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Futu Holdings qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Futu Holdings (FUTUON) Tokenomikası

Futu Holdings (FUTUON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FUTUON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Futu Holdings (FUTUON) necə alınır?

Necə Futu Holdings alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Futu Holdings Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FUTUON Aktivindən Yerli Valyutalara

Futu Holdings Mənbəyi

Futu Holdings haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Futu Holdings Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Futu Holdings Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Futu Holdings (FUTUON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FUTUON qiyməti 191,95 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FUTUON / USD cari qiyməti nədir?
FUTUON / USD cari qiyməti $ 191,95 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Futu Holdings üçün bazar dəyəri nədir?
FUTUON üçün bazar dəyəri $ 1,29M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FUTUON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FUTUON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,74K USD təşkil edir.
FUTUON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FUTUON ATH qiyməti olan 199,61976620926464 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FUTUON qiyməti (ATL) nədir?
FUTUON ATL qiyməti olan 150,44906962587248 USD dəyərinə endi.
FUTUON ticarət həcmi nədir?
FUTUON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 60,04K USD.
FUTUON bu il daha da yüksələcək?
FUTUON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FUTUON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:30:13 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FUTUON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 191,95 USD

FUTUON Ticarəti Edin

FUTUON/USDT
$191,95
$191,95$191,95
-1,09%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

