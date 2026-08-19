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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FRAX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FRAX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FRAX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FRAX Qiymət Məlumatları

FRAX nədir

FRAX Whitepaper

FRAX Rəsmi Veb-saytı

FRAX Tokenomikası

FRAX Qiymət Proqnozu

FRAX Qiymət Tarixçəsi

FRAX Alış Bələdçisi

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Bugünkü FRAX (FRAX) texniki analizi

Bugünkü FRAX (FRAX) texniki analizi

FRAX analizi səhifəsi FRAX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FRAX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FRAX (FRAX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2791---9,27%+6,89%-33,44%
FRAX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FRAX texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış FRAX anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 8
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 7Neytral 4Alış 3
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2794
0,2793
R2
0,2793
0,2792
R1
0,2792
0,2792
PP
0,2791
0,2791
S1
0,279
0,279
S2
0,2789
0,279
S3
0,2788
0,2789

FRAX bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,53M
$2,98 M
$3,50 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FRAX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFRAXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,28
2026-08-18$0,00 M0,28
2026-08-17$0,01 M0,28
2026-08-16-$0,02 M0,29
2026-08-15-$0,01 M0,29

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FRAX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FRAX (FRAX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FRAX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FRAX/USDT
$0,2791
$0,2791$0,2791
-1,13%
244.56K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FRAX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FRAX
FRAX
USD
USD

1 FRAX = 0,2791 USD

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