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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FORM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FORM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü FORM (FORM) texniki analizi

Bugünkü FORM (FORM) texniki analizi

FORM analizi səhifəsi FORM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FORM analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FORM (FORM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2046---4,93%+12,23%-11,93%
FORM qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FORM texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış FORM anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 6
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 3Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 3Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2044
0,2044
R2
0,2044
0,2043
R1
0,2043
0,2043
PP
0,2043
0,2043
S1
0,2042
0,2042
S2
0,2042
0,2042
S3
0,2041
0,2042

FORM bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,46M
$1,97 M
$1,51 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,49 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,52 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FORM kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFORMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,20
2026-08-18-$0,03 M0,21
2026-08-17-$0,04 M0,21
2026-08-16-$0,02 M0,21
2026-08-15-$0,12 M0,21

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FORM haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FORM (FORM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FORM qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FORM/USDT
$0,2046
$0,2046$0,2046
-0,38%
291.82K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FORM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FORM
FORM
USD
USD

1 FORM = 0,2046 USD

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