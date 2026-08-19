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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Forest Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Forest Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FOREST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Forest Protocol (FOREST) texniki analizi

Bugünkü Forest Protocol (FOREST) texniki analizi

Forest Protocol analizi səhifəsi FOREST gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Forest Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Forest Protocol (FOREST) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01705---14,28%-24,26%-76,60%
Forest Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Forest Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFORESTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17$0,00 M0,02
2026-08-16$0,00 M0,02
2026-08-15$0,00 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Forest Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

FOREST USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli FOREST uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də FOREST USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Forest Protocol (FOREST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Forest Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FOREST/USDT
$0,01705
$0,01705$0,01705
-6,41%
2.47M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FOREST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FOREST
FOREST
USD
USD

1 FOREST = 0,01705 USD

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