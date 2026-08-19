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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Folks Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Folks Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Folks Finance (FOLKS) texniki analizi

Bugünkü Folks Finance (FOLKS) texniki analizi

Folks Finance analizi səhifəsi FOLKS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Folks Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Folks Finance (FOLKS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,8106---4,19%-16,23%+34,45%
Folks Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Folks Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Folks Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 18
Neytral 6
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 6Alış 0
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,8206
1,8203
R2
1,8203
1,8199
R1
1,8196
1,8197
PP
1,8193
1,8193
S1
1,8186
1,8189
S2
1,8183
1,8187
S3
1,8176
1,8183

Folks Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,04M
$1,73 M
$1,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,93 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,92 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Folks Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFOLKSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M1,81
2026-08-18$0,00 M1,84
2026-08-17$0,00 M1,81
2026-08-16$0,00 M1,84
2026-08-15$0,00 M1,95

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Folks Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Folks Finance (FOLKS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Folks Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FOLKS/USDT
$1,8106
$1,8106$1,8106
-1,52%
74.40K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FOLKS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FOLKS
FOLKS
USD
USD

1 FOLKS = 1,8106 USD

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