Bugünkü canlı Fellaz qiyməti 0.26906 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Fellaz Logosu

Fellaz qiyməti(FLZ)

1 FLZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,26906
$0,26906
+1,55%1D
USD
Fellaz (FLZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:55 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,26311
$ 0,26311
24 saat Aşağı
$ 0,27164
$ 0,27164
24 saat Yüksək

$ 0,26311
$ 0,26311

$ 0,27164
$ 0,27164

$ 7,031902618598005
$ 7,031902618598005

$ 0,08700985391066055
$ 0,08700985391066055

+0,18%

+1,55%

+0,76%

+0,76%

Fellaz (FLZ) canlı qiyməti $ 0,26906. FLZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,26311 və ən yüksək $ 0,27164 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 7,031902618598005, ən aşağı qiyməti isə $ 0,08700985391066055 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLZ son bir saat ərzində +0,18%, 24 saat ərzində +1,55% və son 7 gündə isə +0,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fellaz (FLZ) Bazar Məlumatları

No.281

$ 126,96M
$ 126,96M

$ 53,16K
$ 53,16K

$ 538,12M
$ 538,12M

471,87M
471,87M

2.000.000.000
2.000.000.000

2.000.000.000
2.000.000.000

23,59%

ETH

Fellaz üzrə cari Bazar Dəyəri $ 126,96M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 53,16K təşkil edir. FLZ üzrə dövriyyədə olan təklif 471,87M, ümumi təklif isə 2000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 538,12M təşkil edir.

Fellaz (FLZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Fellaz qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0041068+1,55%
30 Gün$ -0,02523-8,58%
60 Gün$ +0,15461+135,08%
90 Gün$ -0,33094-55,16%
Bugünkü Fellaz Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FLZ $ +0,0041068 (+1,55%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Fellaz 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,02523 (-8,58%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Fellaz 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FLZ $ +0,15461 (+135,08%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Fellaz 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,33094 (-55,16%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Fellaz (FLZ) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Fellaz Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Fellaz (FLZ) Nədir?

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Fellaz investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FLZ steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Fellaz haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Fellaz satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Fellaz Qiymət Proqnozu (USD)

Fellaz (FLZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fellaz (FLZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fellaz üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fellaz qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Fellaz (FLZ) Tokenomikası

Fellaz (FLZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Fellaz (FLZ) necə alınır?

Necə Fellaz alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Fellaz Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FLZ Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Fellaz(FLZ) / VND
7.080,3139
1 Fellaz(FLZ) / AUD
A$0,4089712
1 Fellaz(FLZ) / GBP
0,2044856
1 Fellaz(FLZ) / EUR
0,2313916
1 Fellaz(FLZ) / USD
$0,26906
1 Fellaz(FLZ) / MYR
RM1,1273614
1 Fellaz(FLZ) / TRY
11,3059012
1 Fellaz(FLZ) / JPY
¥41,16618
1 Fellaz(FLZ) / ARS
ARS$387,1342904
1 Fellaz(FLZ) / RUB
21,511347
1 Fellaz(FLZ) / INR
23,8467878
1 Fellaz(FLZ) / IDR
Rp4.410,8189664
1 Fellaz(FLZ) / PHP
15,8314904
1 Fellaz(FLZ) / EGP
￡E.12,7050132
1 Fellaz(FLZ) / BRL
R$1,4475428
1 Fellaz(FLZ) / CAD
C$0,3739934
1 Fellaz(FLZ) / BDT
32,8952756
1 Fellaz(FLZ) / NGN
389,3755602
1 Fellaz(FLZ) / COP
$1.042,8657976
1 Fellaz(FLZ) / ZAR
R.4,6439756
1 Fellaz(FLZ) / UAH
11,2978294
1 Fellaz(FLZ) / TZS
T.Sh.661,08042
1 Fellaz(FLZ) / VES
Bs59,46226
1 Fellaz(FLZ) / CLP
$253,45452
1 Fellaz(FLZ) / PKR
Rs75,9179696
1 Fellaz(FLZ) / KZT
142,73633
1 Fellaz(FLZ) / THB
฿8,6933286
1 Fellaz(FLZ) / TWD
NT$8,2682138
1 Fellaz(FLZ) / AED
د.إ0,9874502
1 Fellaz(FLZ) / CHF
Fr0,215248
1 Fellaz(FLZ) / HKD
HK$2,0879056
1 Fellaz(FLZ) / AMD
֏103,0069304
1 Fellaz(FLZ) / MAD
.د.م2,4914956
1 Fellaz(FLZ) / MXN
$4,9856818
1 Fellaz(FLZ) / SAR
ريال1,008975
1 Fellaz(FLZ) / ETB
Br41,367975
1 Fellaz(FLZ) / KES
KSh34,7598614
1 Fellaz(FLZ) / JOD
د.أ0,19076354
1 Fellaz(FLZ) / PLN
0,9847596
1 Fellaz(FLZ) / RON
лв1,1811734
1 Fellaz(FLZ) / SEK
kr2,5372358
1 Fellaz(FLZ) / BGN
лв0,4520208
1 Fellaz(FLZ) / HUF
Ft90,2884642
1 Fellaz(FLZ) / CZK
5,6556412
1 Fellaz(FLZ) / KWD
د.ك0,08233236
1 Fellaz(FLZ) / ILS
0,874445
1 Fellaz(FLZ) / BOB
Bs1,8592046
1 Fellaz(FLZ) / AZN
0,457402
1 Fellaz(FLZ) / TJS
SM2,475352
1 Fellaz(FLZ) / GEL
0,7291526
1 Fellaz(FLZ) / AOA
Kz246,6177054
1 Fellaz(FLZ) / BHD
.د.ب0,10116656
1 Fellaz(FLZ) / BMD
$0,26906
1 Fellaz(FLZ) / DKK
kr1,735437
1 Fellaz(FLZ) / HNL
L7,0655156
1 Fellaz(FLZ) / MUR
12,2368488
1 Fellaz(FLZ) / NAD
$4,6332132
1 Fellaz(FLZ) / NOK
kr2,704053
1 Fellaz(FLZ) / NZD
$0,4681644
1 Fellaz(FLZ) / PAB
B/.0,26906
1 Fellaz(FLZ) / PGK
K1,1354332
1 Fellaz(FLZ) / QAR
ر.ق0,9793784
1 Fellaz(FLZ) / RSD
дин.27,2396344
1 Fellaz(FLZ) / UZS
soʻm3.241,6860014
1 Fellaz(FLZ) / ALL
L22,5014878
1 Fellaz(FLZ) / ANG
ƒ0,4816174
1 Fellaz(FLZ) / AWG
ƒ0,484308
1 Fellaz(FLZ) / BBD
$0,53812
1 Fellaz(FLZ) / BAM
KM0,4520208
1 Fellaz(FLZ) / BIF
Fr795,87948
1 Fellaz(FLZ) / BND
$0,349778
1 Fellaz(FLZ) / BSD
$0,26906
1 Fellaz(FLZ) / JMD
$43,0200034
1 Fellaz(FLZ) / KHR
1.080,5611036
1 Fellaz(FLZ) / KMF
Fr113,81238
1 Fellaz(FLZ) / LAK
5.849,1303178
1 Fellaz(FLZ) / LKR
රු81,9045546
1 Fellaz(FLZ) / MDL
L4,5417328
1 Fellaz(FLZ) / MGA
Ar1.206,545758
1 Fellaz(FLZ) / MOP
P2,15248
1 Fellaz(FLZ) / MVR
4,116618
1 Fellaz(FLZ) / MWK
MK467,1177566
1 Fellaz(FLZ) / MZN
MT17,192934
1 Fellaz(FLZ) / NPR
रु38,1688516
1 Fellaz(FLZ) / PYG
1.908,17352
1 Fellaz(FLZ) / RWF
Fr390,40606
1 Fellaz(FLZ) / SBD
$2,2143638
1 Fellaz(FLZ) / SCR
3,7883648
1 Fellaz(FLZ) / SRD
$10,426075
1 Fellaz(FLZ) / SVC
$2,354275
1 Fellaz(FLZ) / SZL
L4,6332132
1 Fellaz(FLZ) / TMT
m0,94171
1 Fellaz(FLZ) / TND
د.ت0,79049828
1 Fellaz(FLZ) / TTD
$1,8215362
1 Fellaz(FLZ) / UGX
Sh937,40504
1 Fellaz(FLZ) / XAF
Fr152,28796
1 Fellaz(FLZ) / XCD
$0,726462
1 Fellaz(FLZ) / XOF
Fr152,28796
1 Fellaz(FLZ) / XPF
Fr27,71318
1 Fellaz(FLZ) / BWP
P3,605404
1 Fellaz(FLZ) / BZD
$0,5408106
1 Fellaz(FLZ) / CVE
$25,5929872
1 Fellaz(FLZ) / DJF
Fr47,62362
1 Fellaz(FLZ) / DOP
$17,2655802
1 Fellaz(FLZ) / DZD
د.ج34,9697282
1 Fellaz(FLZ) / FJD
$0,6080756
1 Fellaz(FLZ) / GNF
Fr2.339,4767
1 Fellaz(FLZ) / GTQ
Q2,0609996
1 Fellaz(FLZ) / GYD
$56,3223298
1 Fellaz(FLZ) / ISK
kr33,6325

Fellaz Mənbəyi

Fellaz haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Fellaz Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Fellaz Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Fellaz (FLZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLZ qiyməti 0,26906 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLZ / USD cari qiyməti nədir?
FLZ / USD cari qiyməti $ 0,26906 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fellaz üçün bazar dəyəri nədir?
FLZ üçün bazar dəyəri $ 126,96M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 471,87M USD təşkil edir.
FLZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLZ ATH qiyməti olan 7,031902618598005 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLZ qiyməti (ATL) nədir?
FLZ ATL qiyməti olan 0,08700985391066055 USD dəyərinə endi.
FLZ ticarət həcmi nədir?
FLZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 53,16K USD.
FLZ bu il daha da yüksələcək?
FLZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLZ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:55 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FLZ / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0,26906 USD

FLZ Ticarəti Edin

FLZ/USDT
$0,26906
$0,26906
+1,55%

$109.843,92

$3.852,00

$0,03037

$186,64

$1,0000

$3.852,00

$109.843,92

$186,64

$2,4768

$0,18534

$0,00000

$0,003477

$0,00945

$0,0002936

$0,0020470

$0,0020470

$0,0480

$0,0000000000000000000000033294

$0,31969

$0,000000000000000000000089

