Bugünkü canlı Flux AI qiyməti 0.0002533 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLUXAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLUXAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Flux AI Logosu

Flux AI qiyməti(FLUXAI)

1 FLUXAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,0002546
$0,0002546
-0,89%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:48 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0001731
$ 0,0001731
24 saat Aşağı
$ 0,0002846
$ 0,0002846
24 saat Yüksək

$ 0,0001731
$ 0,0001731

$ 0,0002846
$ 0,0002846

--
--

--
--

+16,94%

-0,89%

-29,97%

-29,97%

Flux AI (FLUXAI) canlı qiyməti $ 0,0002533. FLUXAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0001731 və ən yüksək $ 0,0002846 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLUXAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLUXAI son bir saat ərzində +16,94%, 24 saat ərzində -0,89% və son 7 gündə isə -29,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Flux AI (FLUXAI) Bazar Məlumatları

--
--

$ 1,26M
$ 1,26M

$ 253,30K
$ 253,30K

--
--

1.000.000.000
1.000.000.000

BASE

Flux AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,26M təşkil edir. FLUXAI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 253,30K təşkil edir.

Flux AI (FLUXAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Flux AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000002286-0,89%
30 Gün$ -0,0046067-94,79%
60 Gün$ -0,0007467-74,67%
90 Gün$ -0,0007467-74,67%
Bugünkü Flux AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FLUXAI $ -0,000002286 (-0,89%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Flux AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0046067 (-94,79%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Flux AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FLUXAI $ -0,0007467 (-74,67%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Flux AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0007467 (-74,67%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Flux AI (FLUXAI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Flux AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Flux AI (FLUXAI) Nədir?

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Flux AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FLUXAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Flux AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Flux AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Flux AI Qiymət Proqnozu (USD)

Flux AI (FLUXAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Flux AI (FLUXAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Flux AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Flux AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Flux AI (FLUXAI) Tokenomikası

Flux AI (FLUXAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLUXAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Flux AI (FLUXAI) necə alınır?

Necə Flux AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Flux AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FLUXAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Flux AI Mənbəyi

Flux AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Flux AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Flux AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Flux AI (FLUXAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLUXAI qiyməti 0,0002533 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLUXAI / USD cari qiyməti nədir?
FLUXAI / USD cari qiyməti $ 0,0002533 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Flux AI üçün bazar dəyəri nədir?
FLUXAI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLUXAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLUXAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
FLUXAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLUXAI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLUXAI qiyməti (ATL) nədir?
FLUXAI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
FLUXAI ticarət həcmi nədir?
FLUXAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,26M USD.
FLUXAI bu il daha da yüksələcək?
FLUXAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLUXAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:48 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FLUXAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0,0002532 USD

FLUXAI Ticarəti Edin

FLUXAI/USDT
$0,0002546
$0,0002546
-0,89%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.891,94

$3.854,78

$0,03050

$186,81

$1,0000

$3.854,78

$109.891,94

$186,81

$2,4785

$0,18551

$0,00000

$0,003400

$0,00945

$0,0002931

$0,0020313

