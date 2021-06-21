FLOKI (FLOKI) Məlumatları

Meme koini, bir NFT oyun metaverse'i, bir NFT ve ürün pazarı ve bir kripto eğitim platformu aracılığıyla işlevsellik sunar. Elon Musk'ın köpeğinin adından esinlenerek ve kardeşi Kimbal Musk ile ortak olan FLOKI'nin amacı, ilk 10 kripto projesinden biri olmak ve NFT oyun sektöründe de facto lider olmaktır.