FLOKI (FLOKI) Tokenomikası

FLOKI (FLOKI) Tokenomikası

FLOKI (FLOKI) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

FLOKI (FLOKI) Məlumatları

Meme koini, bir NFT oyun metaverse'i, bir NFT ve ürün pazarı ve bir kripto eğitim platformu aracılığıyla işlevsellik sunar. Elon Musk'ın köpeğinin adından esinlenerek ve kardeşi Kimbal Musk ile ortak olan FLOKI'nin amacı, ilk 10 kripto projesinden biri olmak ve NFT oyun sektöründe de facto lider olmaktır.

Rəsmi Veb-sayt:
https://floki.com/
Whitepaper:
https://docs.floki.com/
Block Explorer
https://bscscan.com/token/0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e

FLOKI (FLOKI) Tokenomikası və Qiymət Analizi

FLOKI (FLOKI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 989,35M
$ 989,35M$ 989,35M
Ümumi Təchizat:
--
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Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 9,54T
$ 9,54T$ 9,54T
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
--
----
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,000359
$ 0,000359$ 0,000359
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00000002
$ 0,00000002$ 0,00000002
Cari Qiymət:
$ 0,0001037
$ 0,0001037$ 0,0001037

FLOKI (FLOKI) Tokenin Dərin Analizi

FLOKI tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.

Overview

FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It is designed as the core utility and incentive token for the Floki ecosystem, which includes DeFi products, NFT marketplaces, play-to-earn gaming, and educational platforms.

1. Issuance Mechanism

ParameterDetails
Total Supply10,000,000,000,000 FLOKI
Initial Issuance100% vested at Token Generation Event (TGE) on June 21, 2021
DistributionCommunity airdrop (V2 migration in July 2021 due to V1 contract issues)
  • All tokens were made available at launch, with no ongoing emissions or inflation.
  • The V2 migration was necessary to fix critical bugs in the original contract, including an inflation bug.

2. Allocation Mechanism

Allocation CategoryDetails
Community100% of tokens allocated to the community
Staking Program~20-25% of total supply locked in staking (up to 4 years)
Staking RewardsStakers earn rewards in the sister token, TOKEN (56% of TOKEN supply allocated)
TreasuryReceives 0.3% tax from every buy/sell transaction and 75% of FlokiFi Locker fees
Burn Mechanisms25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
  • No allocations to team, investors, or advisors are publicly disclosed.
  • Staking and burn mechanisms are the primary means of reducing circulating supply and incentivizing long-term holding.

3. Usage and Incentive Mechanisms

MechanismDescription
Medium of ExchangeUsed for payments within the Floki ecosystem (e.g., gift cards, in-game items, Floki Name Service, etc.)
StakingUsers can stake FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn TOKEN rewards; longer lockups yield higher APY
Transaction Tax0.3% tax on every buy/sell, sent to the treasury for development and marketing
Deflationary Burns25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
Early Unstaking PenaltyUnstaking before the end of the lock period incurs a penalty (5-20% depending on duration), which is burned
GovernanceFLOKI holders can participate in off-chain governance via Snapshot
In-Game UtilityRequired to access and interact with features in the Valhalla metaverse and other ecosystem dApps

4. Locking and Unlocking Mechanisms

MechanismDetails
Staking LockUsers can lock tokens for 3, 12, 24, or 48 months; longer durations yield higher rewards
Early Unstaking Penalty3 months: 5%, 12 months: 10%, 24 months: 15%, 48 months: 20% (penalty is burned)
Circulating SupplyAs of July 2025, circulating supply is ~9.54 trillion FLOKI, reflecting ongoing burns and staking locks
Unlocking ScheduleNo vesting/unlocking for initial supply; staking unlocks are user-driven and subject to penalties if early

5. Tokenomics Table

FeatureDetails
Total Supply10,000,000,000,000 FLOKI
Initial Circulating100% at TGE (June 21, 2021)
StakingUp to 25% of supply locked for up to 4 years
Staking RewardsPaid in TOKEN (sister token), up to 120% APY for max duration
Transaction Tax0.3% on every buy/sell, sent to treasury
Burn Mechanisms25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees used to buy and burn FLOKI
Early Unstaking Penalty5-20% (burned) depending on lock duration
GovernanceOff-chain via Snapshot
UtilityPayments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service, and more

6. Additional Notes

  • Deflationary Design: The combination of staking locks, burn mechanisms, and transaction taxes is intended to reduce supply and incentivize long-term holding.
  • No Team/Investor Vesting: All tokens were distributed to the community at launch, with no vesting schedules for insiders.
  • Ecosystem Growth: Treasury funds are used for development, marketing, and ecosystem expansion, as governed by the Floki DAO.

7. Circulating Supply Trend

  • The circulating supply has remained relatively stable over the past year, with minor decreases due to ongoing burns and staking locks.
  • As of July 2025, the circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI, reflecting the impact of deflationary mechanisms and user staking behavior.

8. Summary Table

CategoryMechanism/Detail
Issuance100% at TGE, no ongoing emissions
AllocationCommunity, staking, treasury, burns
UsagePayments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service
IncentivesStaking rewards (TOKEN), transaction tax, burns, early unstaking penalties
LockingStaking (3-48 months), up to 25% of supply locked
UnlockingUser-driven, penalties for early exit, no vesting for initial supply

In summary: FLOKI’s tokenomics are designed to maximize community participation, incentivize long-term holding through staking and burns, and ensure ongoing utility and deflation within the ecosystem. There are no vesting cliffs or unlocks for insiders; all supply was distributed at launch, with subsequent supply reductions driven by user activity and protocol mechanisms.

FLOKI (FLOKI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

FLOKI (FLOKI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FLOKI token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

FLOKI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

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FLOKI Necə Alınır?

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FLOKI (FLOKI) Qiymət Tarixçəsi

FLOKI qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

FLOKI Qiymət Proqnozu

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İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.