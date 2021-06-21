FLOKI (FLOKI) Tokenomikası
FLOKI (FLOKI) Məlumatları
Meme koini, bir NFT oyun metaverse'i, bir NFT ve ürün pazarı ve bir kripto eğitim platformu aracılığıyla işlevsellik sunar. Elon Musk'ın köpeğinin adından esinlenerek ve kardeşi Kimbal Musk ile ortak olan FLOKI'nin amacı, ilk 10 kripto projesinden biri olmak ve NFT oyun sektöründe de facto lider olmaktır.
FLOKI (FLOKI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
FLOKI (FLOKI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
FLOKI (FLOKI) Tokenin Dərin Analizi
FLOKI tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It is designed as the core utility and incentive token for the Floki ecosystem, which includes DeFi products, NFT marketplaces, play-to-earn gaming, and educational platforms.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Issuance
|100% vested at Token Generation Event (TGE) on June 21, 2021
|Distribution
|Community airdrop (V2 migration in July 2021 due to V1 contract issues)
- All tokens were made available at launch, with no ongoing emissions or inflation.
- The V2 migration was necessary to fix critical bugs in the original contract, including an inflation bug.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Details
|Community
|100% of tokens allocated to the community
|Staking Program
|~20-25% of total supply locked in staking (up to 4 years)
|Staking Rewards
|Stakers earn rewards in the sister token, TOKEN (56% of TOKEN supply allocated)
|Treasury
|Receives 0.3% tax from every buy/sell transaction and 75% of FlokiFi Locker fees
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
- No allocations to team, investors, or advisors are publicly disclosed.
- Staking and burn mechanisms are the primary means of reducing circulating supply and incentivizing long-term holding.
3. Usage and Incentive Mechanisms
|Mechanism
|Description
|Medium of Exchange
|Used for payments within the Floki ecosystem (e.g., gift cards, in-game items, Floki Name Service, etc.)
|Staking
|Users can stake FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn TOKEN rewards; longer lockups yield higher APY
|Transaction Tax
|0.3% tax on every buy/sell, sent to the treasury for development and marketing
|Deflationary Burns
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees are used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|Unstaking before the end of the lock period incurs a penalty (5-20% depending on duration), which is burned
|Governance
|FLOKI holders can participate in off-chain governance via Snapshot
|In-Game Utility
|Required to access and interact with features in the Valhalla metaverse and other ecosystem dApps
4. Locking and Unlocking Mechanisms
|Mechanism
|Details
|Staking Lock
|Users can lock tokens for 3, 12, 24, or 48 months; longer durations yield higher rewards
|Early Unstaking Penalty
|3 months: 5%, 12 months: 10%, 24 months: 15%, 48 months: 20% (penalty is burned)
|Circulating Supply
|As of July 2025, circulating supply is ~9.54 trillion FLOKI, reflecting ongoing burns and staking locks
|Unlocking Schedule
|No vesting/unlocking for initial supply; staking unlocks are user-driven and subject to penalties if early
5. Tokenomics Table
|Feature
|Details
|Total Supply
|10,000,000,000,000 FLOKI
|Initial Circulating
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Staking
|Up to 25% of supply locked for up to 4 years
|Staking Rewards
|Paid in TOKEN (sister token), up to 120% APY for max duration
|Transaction Tax
|0.3% on every buy/sell, sent to treasury
|Burn Mechanisms
|25% of FlokiFi Locker fees and 1% of prepaid card fees used to buy and burn FLOKI
|Early Unstaking Penalty
|5-20% (burned) depending on lock duration
|Governance
|Off-chain via Snapshot
|Utility
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service, and more
6. Additional Notes
- Deflationary Design: The combination of staking locks, burn mechanisms, and transaction taxes is intended to reduce supply and incentivize long-term holding.
- No Team/Investor Vesting: All tokens were distributed to the community at launch, with no vesting schedules for insiders.
- Ecosystem Growth: Treasury funds are used for development, marketing, and ecosystem expansion, as governed by the Floki DAO.
7. Circulating Supply Trend
- The circulating supply has remained relatively stable over the past year, with minor decreases due to ongoing burns and staking locks.
- As of July 2025, the circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI, reflecting the impact of deflationary mechanisms and user staking behavior.
8. Summary Table
|Category
|Mechanism/Detail
|Issuance
|100% at TGE, no ongoing emissions
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, in-game, FlokiFi, Floki Name Service
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), transaction tax, burns, early unstaking penalties
|Locking
|Staking (3-48 months), up to 25% of supply locked
|Unlocking
|User-driven, penalties for early exit, no vesting for initial supply
In summary: FLOKI’s tokenomics are designed to maximize community participation, incentivize long-term holding through staking and burns, and ensure ongoing utility and deflation within the ecosystem. There are no vesting cliffs or unlocks for insiders; all supply was distributed at launch, with subsequent supply reductions driven by user activity and protocol mechanisms.
FLOKI (FLOKI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
FLOKI (FLOKI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum FLOKI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
FLOKI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 FLOKI = 0,0001037 USD