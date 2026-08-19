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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FLock.io üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FLock.io üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü FLock.io (FLOCK) texniki analizi

Bugünkü FLock.io (FLOCK) texniki analizi

FLock.io analizi səhifəsi FLOCK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FLock.io analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FLock.io (FLOCK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02819---3,30%-8,89%-59,90%
FLock.io qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FLock.io texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış FLock.io anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 7
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 1Alış 12
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 6Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02824
0,02823
R2
0,02823
0,02823
R1
0,02823
0,02823
PP
0,02822
0,02822
S1
0,02822
0,02822
S2
0,02821
0,02822
S3
0,02821
0,02821

FLock.io bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,44M
$3,61 M
$4,05 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FLock.io kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFLOCKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,03
2026-08-18-$0,01 M0,03
2026-08-17-$0,01 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15$0,02 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FLock.io haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FLock.io (FLOCK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FLock.io qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FLOCK/USDT
$0,02819
$0,02819$0,02819
-1,35%
137.78K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FLOCK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FLOCK
FLOCK
USD
USD

1 FLOCK = 0,02819 USD

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