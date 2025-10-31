Bugünkü canlı Fireverse qiyməti 0.05476 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Fireverse qiyməti 0.05476 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FIR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FIR Qiymət Məlumatları

FIR Whitepaper

FIR Rəsmi Veb-saytı

FIR Tokenomikası

FIR Qiymət Proqnozu

FIR Qiymət Tarixçəsi

FIR Alış Bələdçisi

FIR / Fiat Valyuta Çevirən

Fireverse Logosu

Fireverse qiyməti(FIR)

1 FIR / USD Canlı Qiyməti:

$0,05438
$0,05438
-1,53%1D
USD
Fireverse (FIR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:28 (UTC+8)

Fireverse (FIR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05343
$ 0,05343
24 saat Aşağı
$ 0,06081
$ 0,06081
24 saat Yüksək

$ 0,05343
$ 0,05343

$ 0,06081
$ 0,06081

$ 0,13227499641836485
$ 0,13227499641836485

$ 0,03134127854543523
$ 0,03134127854543523

+0,55%

-1,53%

-21,77%

-21,77%

Fireverse (FIR) canlı qiyməti $ 0,05476. FIR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05343 və ən yüksək $ 0,06081 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FIR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,13227499641836485, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03134127854543523 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FIR son bir saat ərzində +0,55%, 24 saat ərzində -1,53% və son 7 gündə isə -21,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Fireverse (FIR) Bazar Məlumatları

No.1233

$ 7,49M
$ 7,49M

$ 88,37K
$ 88,37K

$ 54,76M
$ 54,76M

136,71M
136,71M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

13,67%

BSC

Fireverse üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,49M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 88,37K təşkil edir. FIR üzrə dövriyyədə olan təklif 136,71M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 54,76M təşkil edir.

Fireverse (FIR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Fireverse qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0008449-1,53%
30 Gün$ -0,03044-35,73%
60 Gün$ -0,05761-51,27%
90 Gün$ +0,04476+447,60%
Bugünkü Fireverse Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün FIR $ -0,0008449 (-1,53%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Fireverse 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,03044 (-35,73%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Fireverse 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə FIR $ -0,05761 (-51,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Fireverse 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04476 (+447,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Fireverse (FIR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Fireverse Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Fireverse (FIR) Nədir?

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Fireverse investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- FIR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Fireverse haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Fireverse satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Fireverse Qiymət Proqnozu (USD)

Fireverse (FIR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Fireverse (FIR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Fireverse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Fireverse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Fireverse (FIR) Tokenomikası

Fireverse (FIR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FIR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Fireverse (FIR) necə alınır?

Necə Fireverse alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Fireverse Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

FIR Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Fireverse(FIR) / VND
1.441,0094
1 Fireverse(FIR) / AUD
A$0,0832352
1 Fireverse(FIR) / GBP
0,0416176
1 Fireverse(FIR) / EUR
0,0470936
1 Fireverse(FIR) / USD
$0,05476
1 Fireverse(FIR) / MYR
RM0,2294444
1 Fireverse(FIR) / TRY
2,3010152
1 Fireverse(FIR) / JPY
¥8,37828
1 Fireverse(FIR) / ARS
ARS$78,7908784
1 Fireverse(FIR) / RUB
4,378062
1 Fireverse(FIR) / INR
4,8533788
1 Fireverse(FIR) / IDR
Rp897,7047744
1 Fireverse(FIR) / PHP
3,2220784
1 Fireverse(FIR) / EGP
￡E.2,5857672
1 Fireverse(FIR) / BRL
R$0,2946088
1 Fireverse(FIR) / CAD
C$0,0761164
1 Fireverse(FIR) / BDT
6,6949576
1 Fireverse(FIR) / NGN
79,2470292
1 Fireverse(FIR) / COP
$212,2475696
1 Fireverse(FIR) / ZAR
R.0,9451576
1 Fireverse(FIR) / UAH
2,2993724
1 Fireverse(FIR) / TZS
T.Sh.134,54532
1 Fireverse(FIR) / VES
Bs12,10196
1 Fireverse(FIR) / CLP
$51,58392
1 Fireverse(FIR) / PKR
Rs15,4510816
1 Fireverse(FIR) / KZT
29,05018
1 Fireverse(FIR) / THB
฿1,7692956
1 Fireverse(FIR) / TWD
NT$1,6827748
1 Fireverse(FIR) / AED
د.إ0,2009692
1 Fireverse(FIR) / CHF
Fr0,043808
1 Fireverse(FIR) / HKD
HK$0,4249376
1 Fireverse(FIR) / AMD
֏20,9643184
1 Fireverse(FIR) / MAD
.د.م0,5070776
1 Fireverse(FIR) / MXN
$1,0147028
1 Fireverse(FIR) / SAR
ريال0,20535
1 Fireverse(FIR) / ETB
Br8,41935
1 Fireverse(FIR) / KES
KSh7,0744444
1 Fireverse(FIR) / JOD
د.أ0,03882484
1 Fireverse(FIR) / PLN
0,2004216
1 Fireverse(FIR) / RON
лв0,2403964
1 Fireverse(FIR) / SEK
kr0,5163868
1 Fireverse(FIR) / BGN
лв0,0919968
1 Fireverse(FIR) / HUF
Ft18,3758132
1 Fireverse(FIR) / CZK
1,1510552
1 Fireverse(FIR) / KWD
د.ك0,01675656
1 Fireverse(FIR) / ILS
0,17797
1 Fireverse(FIR) / BOB
Bs0,3783916
1 Fireverse(FIR) / AZN
0,093092
1 Fireverse(FIR) / TJS
SM0,503792
1 Fireverse(FIR) / GEL
0,1483996
1 Fireverse(FIR) / AOA
Kz50,1924684
1 Fireverse(FIR) / BHD
.د.ب0,02058976
1 Fireverse(FIR) / BMD
$0,05476
1 Fireverse(FIR) / DKK
kr0,353202
1 Fireverse(FIR) / HNL
L1,4379976
1 Fireverse(FIR) / MUR
2,4904848
1 Fireverse(FIR) / NAD
$0,9429672
1 Fireverse(FIR) / NOK
kr0,550338
1 Fireverse(FIR) / NZD
$0,0952824
1 Fireverse(FIR) / PAB
B/.0,05476
1 Fireverse(FIR) / PGK
K0,2310872
1 Fireverse(FIR) / QAR
ر.ق0,1993264
1 Fireverse(FIR) / RSD
дин.5,5439024
1 Fireverse(FIR) / UZS
soʻm659,7588844
1 Fireverse(FIR) / ALL
L4,5795788
1 Fireverse(FIR) / ANG
ƒ0,0980204
1 Fireverse(FIR) / AWG
ƒ0,098568
1 Fireverse(FIR) / BBD
$0,10952
1 Fireverse(FIR) / BAM
KM0,0919968
1 Fireverse(FIR) / BIF
Fr161,98008
1 Fireverse(FIR) / BND
$0,071188
1 Fireverse(FIR) / BSD
$0,05476
1 Fireverse(FIR) / JMD
$8,7555764
1 Fireverse(FIR) / KHR
219,9194456
1 Fireverse(FIR) / KMF
Fr23,16348
1 Fireverse(FIR) / LAK
1.190,4347588
1 Fireverse(FIR) / LKR
රු16,6694916
1 Fireverse(FIR) / MDL
L0,9243488
1 Fireverse(FIR) / MGA
Ar245,560268
1 Fireverse(FIR) / MOP
P0,43808
1 Fireverse(FIR) / MVR
0,837828
1 Fireverse(FIR) / MWK
MK95,0693836
1 Fireverse(FIR) / MZN
MT3,499164
1 Fireverse(FIR) / NPR
रु7,7682536
1 Fireverse(FIR) / PYG
388,35792
1 Fireverse(FIR) / RWF
Fr79,45676
1 Fireverse(FIR) / SBD
$0,4506748
1 Fireverse(FIR) / SCR
0,7710208
1 Fireverse(FIR) / SRD
$2,12195
1 Fireverse(FIR) / SVC
$0,47915
1 Fireverse(FIR) / SZL
L0,9429672
1 Fireverse(FIR) / TMT
m0,19166
1 Fireverse(FIR) / TND
د.ت0,16088488
1 Fireverse(FIR) / TTD
$0,3707252
1 Fireverse(FIR) / UGX
Sh190,78384
1 Fireverse(FIR) / XAF
Fr30,99416
1 Fireverse(FIR) / XCD
$0,147852
1 Fireverse(FIR) / XOF
Fr30,99416
1 Fireverse(FIR) / XPF
Fr5,64028
1 Fireverse(FIR) / BWP
P0,733784
1 Fireverse(FIR) / BZD
$0,1100676
1 Fireverse(FIR) / CVE
$5,2087712
1 Fireverse(FIR) / DJF
Fr9,69252
1 Fireverse(FIR) / DOP
$3,5139492
1 Fireverse(FIR) / DZD
د.ج7,1171572
1 Fireverse(FIR) / FJD
$0,1237576
1 Fireverse(FIR) / GNF
Fr476,1382
1 Fireverse(FIR) / GTQ
Q0,4194616
1 Fireverse(FIR) / GYD
$11,4629108
1 Fireverse(FIR) / ISK
kr6,845

Fireverse Mənbəyi

Fireverse haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Fireverse Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Fireverse Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Fireverse (FIR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FIR qiyməti 0,05476 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FIR / USD cari qiyməti nədir?
FIR / USD cari qiyməti $ 0,05476 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Fireverse üçün bazar dəyəri nədir?
FIR üçün bazar dəyəri $ 7,49M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FIR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FIR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 136,71M USD təşkil edir.
FIR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FIR ATH qiyməti olan 0,13227499641836485 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FIR qiyməti (ATL) nədir?
FIR ATL qiyməti olan 0,03134127854543523 USD dəyərinə endi.
FIR ticarət həcmi nədir?
FIR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 88,37K USD.
FIR bu il daha da yüksələcək?
FIR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FIR qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:28:28 (UTC+8)

Fireverse (FIR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

FIR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FIR
FIR
USD
USD

1 FIR = 0,05476 USD

FIR Ticarəti Edin

FIR/USDT
$0,05438
$0,05438
-1,48%

$109.914,48

$3.856,13

$0,03048

$186,82

$0,9999

