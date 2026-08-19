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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FIGHT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, FIGHT üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü FIGHT (FIGHT) texniki analizi

Bugünkü FIGHT (FIGHT) texniki analizi

FIGHT analizi səhifəsi FIGHT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda FIGHT analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

FIGHT (FIGHT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,003454---7,73%+5,59%-39,28%
FIGHT qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

FIGHT texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış FIGHT anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 2
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,003464
0,003463
R2
0,003463
0,003463
R1
0,003463
0,003463
PP
0,003462
0,003462
S1
0,003462
0,003462
S2
0,003461
0,003462
S3
0,003461
0,003461

FIGHT bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$1,51 M
$1,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,50 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,47 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FIGHT kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFIGHTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,01 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

FIGHT haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də FIGHT (FIGHT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı FIGHT qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FIGHT/USDT
$0,003441
$0,003441$0,003441
-0,05%
32.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FIGHT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FIGHT
FIGHT
USD
USD

1 FIGHT = 0,003454 USD

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