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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MindNetwork FHE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, MindNetwork FHE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FHE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FHE Qiymət Məlumatları

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Bugünkü MindNetwork FHE (FHE) texniki analizi

Bugünkü MindNetwork FHE (FHE) texniki analizi

MindNetwork FHE analizi səhifəsi FHE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda MindNetwork FHE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

MindNetwork FHE (FHE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02651--+0,37%+41,38%-2,33%
MindNetwork FHE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

MindNetwork FHE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış MindNetwork FHE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 4
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02671
0,02669
R2
0,02669
0,02668
R1
0,02669
0,02668
PP
0,02667
0,02667
S1
0,02666
0,02665
S2
0,02664
0,02665
S3
0,02663
0,02664

MindNetwork FHE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,29M
$5,50 M
$5,79 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$1,68 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,72 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$2,57 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,60 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MindNetwork FHE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFHEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,03
2026-08-18-$0,01 M0,03
2026-08-17$0,02 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15$0,02 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

MindNetwork FHE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də MindNetwork FHE (FHE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı MindNetwork FHE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FHE/USDT
$0,02659
$0,02659$0,02659
-2,94%
7.63M (USDT)
FHE/USDC
$0,02661
$0,02661$0,02661
-2,91%
2.04M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FHE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FHE
FHE
USD
USD

1 FHE = 0,02651 USD

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