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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Falcon Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Falcon Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Falcon Finance (FF) texniki analizi

Bugünkü Falcon Finance (FF) texniki analizi

Falcon Finance analizi səhifəsi FF gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Falcon Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Falcon Finance (FF) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06401---1,88%+6,34%-30,48%
Falcon Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Falcon Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Falcon Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 6
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 2Alış 11
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0641
0,06409
R2
0,06409
0,06408
R1
0,06408
0,06408
PP
0,06407
0,06407
S1
0,06405
0,06405
S2
0,06404
0,06405
S3
0,06402
0,06404

Falcon Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$1,36 M
$1,47 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Falcon Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFFUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,06
2026-08-18-$0,01 M0,06
2026-08-17-$0,04 M0,06
2026-08-16$0,09 M0,07
2026-08-15-$0,03 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Falcon Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Falcon Finance (FF) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Falcon Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FF/USDT
$0,06396
$0,06396$0,06396
+0,40%
896.19K (USDT)
FF/USDC
$0,06395
$0,06395$0,06395
+0,45%
860.70K (USDT)
FF/USDF
$0,06453
$0,06453$0,06453
+1,73%
822.05K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FF / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FF
FF
USD
USD

1 FF = 0,06401 USD

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