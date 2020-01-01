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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Fefer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Fefer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FEFER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FEFER Qiymət Məlumatları

FEFER nədir

FEFER Tokenomikası

FEFER Qiymət Proqnozu

FEFER Qiymət Tarixçəsi

FEFER Alış Bələdçisi

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FEFER Spot

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Bugünkü Fefer (FEFER) texniki analizi

Bugünkü Fefer (FEFER) texniki analizi

Fefer analizi səhifəsi FEFER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Fefer analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Fefer (FEFER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000963---49,45%-35,80%-35,80%
Fefer qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Fefer texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Fefer anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 6
Neytral 12
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 6Neytral 6Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 0Neytral 6Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000982
0,000981
R2
0,000981
0,00098
R1
0,00098
0,00098
PP
0,000979
0,000979
S1
0,000978
0,000978
S2
0,000977
0,000978
S3
0,000976
0,000977

Fefer bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Fefer kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFEFERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Fefer haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Fefer (FEFER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Fefer qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FEFER/USD1
$0,000961
$0,000961$0,000961
-15,98%
49.83M (USDT)
FEFER/USDT
$0,000963
$0,000963$0,000963
-15,00%
67.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FEFER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FEFER
FEFER
USD
USD

1 FEFER = 0,000963 USD

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