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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, First Digital USD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, First Digital USD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

FDUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FDUSD Qiymət Məlumatları

FDUSD nədir

FDUSD Whitepaper

FDUSD Rəsmi Veb-saytı

FDUSD Tokenomikası

FDUSD Qiymət Proqnozu

FDUSD Qiymət Tarixçəsi

FDUSD Alış Bələdçisi

FDUSD / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü First Digital USD (FDUSD) texniki analizi

Bugünkü First Digital USD (FDUSD) texniki analizi

First Digital USD analizi səhifəsi FDUSD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda First Digital USD analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

First Digital USD (FDUSD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,9979---0,02%-0,05%-0,12%
First Digital USD qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

First Digital USD kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFDUSDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,61 M1,00
2026-08-18$1,81 M1,00
2026-08-17$0,49 M1,00
2026-08-16$0,04 M1,00
2026-08-15-$0,46 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

First Digital USD haqqında daha çox məlumat əldə edin

FDUSD USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli FDUSD uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də FDUSD USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də First Digital USD (FDUSD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı First Digital USD qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FDUSD/USDT
$0,9979
$0,9979$0,9979
-0,01%
56.64K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FDUSD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FDUSD
FDUSD
USD
USD

1 FDUSD = 0,9979 USD

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