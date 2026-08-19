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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Harvest Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Harvest Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Harvest Finance (FARM) texniki analizi

Bugünkü Harvest Finance (FARM) texniki analizi

Harvest Finance analizi səhifəsi FARM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Harvest Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Harvest Finance (FARM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$5,146--+1,27%-1,16%-21,20%
Harvest Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Harvest Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFARMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M5,15
2026-08-18$0,00 M5,15
2026-08-17$0,00 M5,16
2026-08-16$0,00 M5,10
2026-08-15$0,01 M5,23

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Harvest Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Harvest Finance (FARM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Harvest Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
FARM/USDT
$5,146
$5,146$5,146
-0,05%
11.99K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

FARM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

FARM
FARM
USD
USD

1 FARM = 5,146 USD

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