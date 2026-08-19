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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SynFutures üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, SynFutures üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü SynFutures (F) texniki analizi

Bugünkü SynFutures (F) texniki analizi

SynFutures analizi səhifəsi F gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda SynFutures analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

SynFutures (F) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,002656---4,60%-15,31%-49,66%
SynFutures qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

SynFutures texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış SynFutures anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 14
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 8Neytral 5Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 9Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002651
0,00265
R2
0,00265
0,00265
R1
0,00265
0,00265
PP
0,002649
0,002649
S1
0,002649
0,002649
S2
0,002648
0,002649
S3
0,002648
0,002648

SynFutures bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,70M
$4,66 M
$5,36 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SynFutures kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıFUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,14 M0,00
2026-08-18-$0,21 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15-$0,04 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

SynFutures haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də SynFutures (F) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı SynFutures qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
F/USDT
$0,002656
$0,002656$0,002656
-1,08%
21.46M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

F / USD Kalkulyatoru

Miqdar

F
F
USD
USD

1 F = 0,002656 USD

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