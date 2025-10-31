Bugünkü canlı Exotic Markets qiyməti 0.7354 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EXO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EXO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Exotic Markets qiyməti 0.7354 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EXO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EXO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Exotic Markets Logosu

Exotic Markets qiyməti(EXO)

1 EXO / USD Canlı Qiyməti:

-8,28%1D
Exotic Markets (EXO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:27:29 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+3,14%

-8,28%

-47,21%

-47,21%

Exotic Markets (EXO) canlı qiyməti $ 0,7354. EXO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,7027 və ən yüksək $ 0,8941 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EXO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EXO son bir saat ərzində +3,14%, 24 saat ərzində -8,28% və son 7 gündə isə -47,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Exotic Markets (EXO) Bazar Məlumatları

$ 60,37K
$ 60,37K$ 60,37K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

SOL

Exotic Markets üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 60,37K təşkil edir. EXO üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Exotic Markets (EXO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Exotic Markets qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,066388-8,28%
30 Gün$ -1,5026-67,15%
60 Gün$ -4,2646-85,30%
90 Gün$ -4,2646-85,30%
Bugünkü Exotic Markets Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün EXO $ -0,066388 (-8,28%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Exotic Markets 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -1,5026 (-67,15%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Exotic Markets 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə EXO $ -4,2646 (-85,30%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Exotic Markets 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -4,2646 (-85,30%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Exotic Markets (EXO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Exotic Markets Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Exotic Markets (EXO) Nədir?

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Exotic Markets investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- EXO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Exotic Markets haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Exotic Markets satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Exotic Markets Qiymət Proqnozu (USD)

Exotic Markets (EXO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Exotic Markets (EXO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Exotic Markets üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Exotic Markets qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Exotic Markets (EXO) Tokenomikası

Exotic Markets (EXO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EXO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Exotic Markets (EXO) necə alınır?

Necə Exotic Markets alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Exotic Markets Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

EXO Aktivindən Yerli Valyutalara

Exotic Markets Mənbəyi

Exotic Markets haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Exotic Markets Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Exotic Markets (EXO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EXO qiyməti 0,7354 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EXO / USD cari qiyməti nədir?
EXO / USD cari qiyməti $ 0,7354 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Exotic Markets üçün bazar dəyəri nədir?
EXO üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EXO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EXO aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
EXO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EXO ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EXO qiyməti (ATL) nədir?
EXO ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
EXO ticarət həcmi nədir?
EXO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 60,37K USD.
EXO bu il daha da yüksələcək?
EXO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EXO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:27:29 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

