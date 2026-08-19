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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Energy Web üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Energy Web üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

EWT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Energy Web (EWT) texniki analizi

Bugünkü Energy Web (EWT) texniki analizi

Energy Web analizi səhifəsi EWT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Energy Web analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Energy Web (EWT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2659---4,56%-9,04%-10,20%
Energy Web qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Energy Web texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Energy Web anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
104,2733
104,2666
R2
104,2666
104,259
R1
104,2533
104,2543
PP
104,2466
104,2466
S1
104,2333
104,239
S2
104,2266
104,2343
S3
104,2133
104,2266

Energy Web bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,14M
$4,33 M
$4,19 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,13 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Energy Web kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEWTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,27
2026-08-18$0,00 M0,26
2026-08-17$0,00 M0,25
2026-08-16-$0,01 M0,26
2026-08-15$0,00 M0,26

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Energy Web haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Energy Web (EWT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Energy Web qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EWT/USDT
$0,2659
$0,2659$0,2659
+0,45%
105.11K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EWT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EWT
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USD
USD

1 EWT = 0,2659 USD

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