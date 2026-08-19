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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EVAA Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EVAA Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

EVAA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EVAA Qiymət Məlumatları

EVAA nədir

EVAA Whitepaper

EVAA Rəsmi Veb-saytı

EVAA Tokenomikası

EVAA Qiymət Proqnozu

EVAA Qiymət Tarixçəsi

EVAA Alış Bələdçisi

EVAA / Fiat Valyuta Çevirən

EVAA Spot

EVAA USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) texniki analizi

Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) texniki analizi

EVAA Protocol analizi səhifəsi EVAA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda EVAA Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

EVAA Protocol (EVAA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,7804---3,21%-1,77%+61,43%
EVAA Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

EVAA Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış EVAA Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,7834
0,783
R2
0,783
0,7825
R1
0,7822
0,7822
PP
0,7818
0,7818
S1
0,781
0,7813
S2
0,7806
0,781
S3
0,7798
0,7806

EVAA Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,45M
$4,89 M
$5,34 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$1,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,13 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$2,29 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,22 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EVAA Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEVAAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,78
2026-08-18$0,00 M0,77
2026-08-17$0,00 M0,81
2026-08-16$0,00 M0,77
2026-08-15$0,00 M0,76

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EVAA Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də EVAA Protocol (EVAA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı EVAA Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EVAA/USDT
$0,7818
$0,7818$0,7818
+1,05%
110.14K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EVAA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0,7804 USD

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