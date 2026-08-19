Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EUR üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EUR üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

EUR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EUR Qiymət Məlumatları

EUR nədir

EUR Tokenomikası

EUR Qiymət Proqnozu

EUR Qiymət Tarixçəsi

EUR Alış Bələdçisi

EUR / Fiat Valyuta Çevirən

EUR Spot

EUR USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü EUR (EUR) texniki analizi

Bugünkü EUR (EUR) texniki analizi

EUR analizi səhifəsi EUR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda EUR analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

EUR (EUR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,159--+0,38%+1,23%-0,24%
EUR qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

EUR texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış EUR anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 8
Neytral 11
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 6Neytral 6Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 5Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
1,1592
1,1591
R2
1,1591
1,1591
R1
1,1591
1,1591
PP
1,159
1,159
S1
1,159
1,159
S2
1,1589
1,159
S3
1,1589
1,1589

EUR bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,60M
$5,48 M
$6,08 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
3 günlük aktiv alışlar
$0,61 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,57 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$1,34 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,27 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EUR kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEURUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,54 M1,16
2026-08-18$3,82 M1,16
2026-08-17$3,40 M1,16
2026-08-16$0,39 M1,16
2026-08-15$4,52 M1,16

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EUR haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də EUR (EUR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı EUR qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EUR/USDT
$1,159
$1,159$1,159
+0,01%
637.94K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EUR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1,159 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.