Bugünkü canlı Etherex qiyməti 0.1546 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ETHEREX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ETHEREX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Etherex qiyməti 0.1546 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ETHEREX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ETHEREX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ETHEREX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ETHEREX Qiymət Məlumatları

ETHEREX Whitepaper

ETHEREX Rəsmi Veb-saytı

ETHEREX Tokenomikası

ETHEREX Qiymət Proqnozu

ETHEREX Qiymət Tarixçəsi

ETHEREX Alış Bələdçisi

ETHEREX / Fiat Valyuta Çevirən

ETHEREX Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Etherex Logosu

Etherex qiyməti(ETHEREX)

1 ETHEREX / USD Canlı Qiyməti:

$0,1546
$0,1546$0,1546
-1,77%1D
USD
Etherex (ETHEREX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:57 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1476
$ 0,1476$ 0,1476
24 saat Aşağı
$ 0,1674
$ 0,1674$ 0,1674
24 saat Yüksək

$ 0,1476
$ 0,1476$ 0,1476

$ 0,1674
$ 0,1674$ 0,1674

--
----

--
----

-0,07%

-1,77%

-24,48%

-24,48%

Etherex (ETHEREX) canlı qiyməti $ 0,1546. ETHEREX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1476 və ən yüksək $ 0,1674 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ETHEREX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ETHEREX son bir saat ərzində -0,07%, 24 saat ərzində -1,77% və son 7 gündə isə -24,48% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Etherex (ETHEREX) Bazar Məlumatları

--
----

$ 55,59K
$ 55,59K$ 55,59K

$ 54,11M
$ 54,11M$ 54,11M

--
----

350.000.000
350.000.000 350.000.000

LINEA

Etherex üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,59K təşkil edir. ETHEREX üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 350000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 54,11M təşkil edir.

Etherex (ETHEREX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Etherex qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,002786-1,77%
30 Gün$ -0,1499-49,23%
60 Gün$ -0,2071-57,26%
90 Gün$ +0,0546+54,60%
Bugünkü Etherex Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ETHEREX $ -0,002786 (-1,77%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Etherex 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,1499 (-49,23%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Etherex 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ETHEREX $ -0,2071 (-57,26%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Etherex 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0546 (+54,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Etherex (ETHEREX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Etherex Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Etherex (ETHEREX) Nədir?

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Etherex MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Etherex investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ETHEREX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Etherex haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Etherex satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Etherex Qiymət Proqnozu (USD)

Etherex (ETHEREX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Etherex (ETHEREX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Etherex üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Etherex qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Etherex (ETHEREX) Tokenomikası

Etherex (ETHEREX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ETHEREX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Etherex (ETHEREX) necə alınır?

Necə Etherex alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Etherex Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ETHEREX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Etherex(ETHEREX) / VND
4.068,299
1 Etherex(ETHEREX) / AUD
A$0,234992
1 Etherex(ETHEREX) / GBP
0,117496
1 Etherex(ETHEREX) / EUR
0,132956
1 Etherex(ETHEREX) / USD
$0,1546
1 Etherex(ETHEREX) / MYR
RM0,647774
1 Etherex(ETHEREX) / TRY
6,496292
1 Etherex(ETHEREX) / JPY
¥23,6538
1 Etherex(ETHEREX) / ARS
ARS$222,444664
1 Etherex(ETHEREX) / RUB
12,36027
1 Etherex(ETHEREX) / INR
13,702198
1 Etherex(ETHEREX) / IDR
Rp2.534,425824
1 Etherex(ETHEREX) / PHP
9,096664
1 Etherex(ETHEREX) / EGP
￡E.7,300212
1 Etherex(ETHEREX) / BRL
R$0,831748
1 Etherex(ETHEREX) / CAD
C$0,214894
1 Etherex(ETHEREX) / BDT
18,901396
1 Etherex(ETHEREX) / NGN
223,732482
1 Etherex(ETHEREX) / COP
$599,223416
1 Etherex(ETHEREX) / ZAR
R.2,668396
1 Etherex(ETHEREX) / UAH
6,491654
1 Etherex(ETHEREX) / TZS
T.Sh.379,8522
1 Etherex(ETHEREX) / VES
Bs34,1666
1 Etherex(ETHEREX) / CLP
$145,6332
1 Etherex(ETHEREX) / PKR
Rs43,621936
1 Etherex(ETHEREX) / KZT
82,0153
1 Etherex(ETHEREX) / THB
฿4,995126
1 Etherex(ETHEREX) / TWD
NT$4,750858
1 Etherex(ETHEREX) / AED
د.إ0,567382
1 Etherex(ETHEREX) / CHF
Fr0,12368
1 Etherex(ETHEREX) / HKD
HK$1,199696
1 Etherex(ETHEREX) / AMD
֏59,187064
1 Etherex(ETHEREX) / MAD
.د.م1,431596
1 Etherex(ETHEREX) / MXN
$2,864738
1 Etherex(ETHEREX) / SAR
ريال0,57975
1 Etherex(ETHEREX) / ETB
Br23,76975
1 Etherex(ETHEREX) / KES
KSh19,972774
1 Etherex(ETHEREX) / JOD
د.أ0,1096114
1 Etherex(ETHEREX) / PLN
0,565836
1 Etherex(ETHEREX) / RON
лв0,678694
1 Etherex(ETHEREX) / SEK
kr1,457878
1 Etherex(ETHEREX) / BGN
лв0,259728
1 Etherex(ETHEREX) / HUF
Ft51,879122
1 Etherex(ETHEREX) / CZK
3,249692
1 Etherex(ETHEREX) / KWD
د.ك0,0473076
1 Etherex(ETHEREX) / ILS
0,50245
1 Etherex(ETHEREX) / BOB
Bs1,068286
1 Etherex(ETHEREX) / AZN
0,26282
1 Etherex(ETHEREX) / TJS
SM1,42232
1 Etherex(ETHEREX) / GEL
0,418966
1 Etherex(ETHEREX) / AOA
Kz141,704814
1 Etherex(ETHEREX) / BHD
.د.ب0,0581296
1 Etherex(ETHEREX) / BMD
$0,1546
1 Etherex(ETHEREX) / DKK
kr0,99717
1 Etherex(ETHEREX) / HNL
L4,059796
1 Etherex(ETHEREX) / MUR
7,031208
1 Etherex(ETHEREX) / NAD
$2,662212
1 Etherex(ETHEREX) / NOK
kr1,55373
1 Etherex(ETHEREX) / NZD
$0,269004
1 Etherex(ETHEREX) / PAB
B/.0,1546
1 Etherex(ETHEREX) / PGK
K0,652412
1 Etherex(ETHEREX) / QAR
ر.ق0,562744
1 Etherex(ETHEREX) / RSD
дин.15,651704
1 Etherex(ETHEREX) / UZS
soʻm1.862,650174
1 Etherex(ETHEREX) / ALL
L12,929198
1 Etherex(ETHEREX) / ANG
ƒ0,276734
1 Etherex(ETHEREX) / AWG
ƒ0,27828
1 Etherex(ETHEREX) / BBD
$0,3092
1 Etherex(ETHEREX) / BAM
KM0,259728
1 Etherex(ETHEREX) / BIF
Fr457,3068
1 Etherex(ETHEREX) / BND
$0,20098
1 Etherex(ETHEREX) / BSD
$0,1546
1 Etherex(ETHEREX) / JMD
$24,718994
1 Etherex(ETHEREX) / KHR
620,882876
1 Etherex(ETHEREX) / KMF
Fr65,3958
1 Etherex(ETHEREX) / LAK
3.360,869498
1 Etherex(ETHEREX) / LKR
රු47,061786
1 Etherex(ETHEREX) / MDL
L2,609648
1 Etherex(ETHEREX) / MGA
Ar693,27278
1 Etherex(ETHEREX) / MOP
P1,2368
1 Etherex(ETHEREX) / MVR
2,36538
1 Etherex(ETHEREX) / MWK
MK268,402606
1 Etherex(ETHEREX) / MZN
MT9,87894
1 Etherex(ETHEREX) / NPR
रु21,931556
1 Etherex(ETHEREX) / PYG
1.096,4232
1 Etherex(ETHEREX) / RWF
Fr224,3246
1 Etherex(ETHEREX) / SBD
$1,272358
1 Etherex(ETHEREX) / SCR
2,176768
1 Etherex(ETHEREX) / SRD
$5,99075
1 Etherex(ETHEREX) / SVC
$1,35275
1 Etherex(ETHEREX) / SZL
L2,662212
1 Etherex(ETHEREX) / TMT
m0,5411
1 Etherex(ETHEREX) / TND
د.ت0,4542148
1 Etherex(ETHEREX) / TTD
$1,046642
1 Etherex(ETHEREX) / UGX
Sh538,6264
1 Etherex(ETHEREX) / XAF
Fr87,5036
1 Etherex(ETHEREX) / XCD
$0,41742
1 Etherex(ETHEREX) / XOF
Fr87,5036
1 Etherex(ETHEREX) / XPF
Fr15,9238
1 Etherex(ETHEREX) / BWP
P2,07164
1 Etherex(ETHEREX) / BZD
$0,310746
1 Etherex(ETHEREX) / CVE
$14,705552
1 Etherex(ETHEREX) / DJF
Fr27,3642
1 Etherex(ETHEREX) / DOP
$9,920682
1 Etherex(ETHEREX) / DZD
د.ج20,093362
1 Etherex(ETHEREX) / FJD
$0,349396
1 Etherex(ETHEREX) / GNF
Fr1.344,247
1 Etherex(ETHEREX) / GTQ
Q1,184236
1 Etherex(ETHEREX) / GYD
$32,362418
1 Etherex(ETHEREX) / ISK
kr19,325

Etherex Mənbəyi

Etherex haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Etherex Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Etherex Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Etherex (ETHEREX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ETHEREX qiyməti 0,1546 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ETHEREX / USD cari qiyməti nədir?
ETHEREX / USD cari qiyməti $ 0,1546 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Etherex üçün bazar dəyəri nədir?
ETHEREX üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ETHEREX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ETHEREX aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ETHEREX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ETHEREX ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ETHEREX qiyməti (ATL) nədir?
ETHEREX ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ETHEREX ticarət həcmi nədir?
ETHEREX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,59K USD.
ETHEREX bu il daha da yüksələcək?
ETHEREX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ETHEREX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:57 (UTC+8)

Etherex (ETHEREX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ETHEREX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0,1545 USD

ETHEREX Ticarəti Edin

ETHEREX/USDT
$0,1546
$0,1546$0,1546
-1,90%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.900,60
$109.900,60$109.900,60

+2,03%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,90
$3.852,90$3.852,90

+2,09%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02899
$0,02899$0,02899

+15,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,56
$186,56$186,56

+0,79%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.852,90
$3.852,90$3.852,90

+2,09%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.900,60
$109.900,60$109.900,60

+2,03%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,56
$186,56$186,56

+0,79%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4774
$2,4774$2,4774

+0,96%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18532
$0,18532$0,18532

+2,57%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003500
$0,003500$0,003500

-30,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00945
$0,00945$0,00945

-5,50%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002939
$0,0002939$0,0002939

+370,24%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020348
$0,0020348$0,0020348

+2.160,88%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020348
$0,0020348$0,0020348

+2.160,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0477
$0,0477$0,0477

+1.390,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32348
$0,32348$0,32348

+160,68%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%