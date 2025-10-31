Bugünkü canlı Etarn qiyməti 0.01244 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ETAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ETAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Etarn qiyməti 0.01244 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ETAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ETAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Etarn Logosu

Etarn qiyməti(ETAN)

1 ETAN / USD Canlı Qiyməti:

$0,01244
$0,01244
+2,38%1D
USD
Etarn (ETAN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:50 (UTC+8)

Etarn (ETAN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,012
$ 0,012
24 saat Aşağı
$ 0,01452
$ 0,01452
24 saat Yüksək

$ 0,012
$ 0,012

$ 0,01452
$ 0,01452

$ 0,09926169822293524
$ 0,09926169822293524

$ 0,06178386169721456
$ 0,06178386169721456

+1,22%

+2,38%

-53,85%

-53,85%

Etarn (ETAN) canlı qiyməti $ 0,01244. ETAN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,012 və ən yüksək $ 0,01452 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ETAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,09926169822293524, ən aşağı qiyməti isə $ 0,06178386169721456 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ETAN son bir saat ərzində +1,22%, 24 saat ərzində +2,38% və son 7 gündə isə -53,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Etarn (ETAN) Bazar Məlumatları

No.1589

$ 723,29K
$ 723,29K

$ 175,06K
$ 175,06K

$ 12,44M
$ 12,44M

58,14M
58,14M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

5,81%

BSC

Etarn üzrə cari Bazar Dəyəri $ 723,29K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 175,06K təşkil edir. ETAN üzrə dövriyyədə olan təklif 58,14M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 12,44M təşkil edir.

Etarn (ETAN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Etarn qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0002892+2,38%
30 Gün$ -0,07001-84,92%
60 Gün$ -0,03756-75,12%
90 Gün$ -0,03756-75,12%
Bugünkü Etarn Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ETAN $ +0,0002892 (+2,38%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Etarn 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,07001 (-84,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Etarn 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ETAN $ -0,03756 (-75,12%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Etarn 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,03756 (-75,12%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Etarn (ETAN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Etarn Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Etarn (ETAN) Nədir?

Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that transforms public sanitation into a self-sustaining ecosystem through its innovative “Toilet-to-Earn” model.

Etarn MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Etarn investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ETAN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Etarn haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Etarn satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Etarn Qiymət Proqnozu (USD)

Etarn (ETAN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Etarn (ETAN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Etarn üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Etarn qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Etarn (ETAN) Tokenomikası

Etarn (ETAN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ETAN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Etarn (ETAN) necə alınır?

Necə Etarn alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Etarn Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ETAN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Etarn(ETAN) / VND
327,3586
1 Etarn(ETAN) / AUD
A$0,0189088
1 Etarn(ETAN) / GBP
0,0094544
1 Etarn(ETAN) / EUR
0,0106984
1 Etarn(ETAN) / USD
$0,01244
1 Etarn(ETAN) / MYR
RM0,0521236
1 Etarn(ETAN) / TRY
0,5227288
1 Etarn(ETAN) / JPY
¥1,90332
1 Etarn(ETAN) / ARS
ARS$17,8991696
1 Etarn(ETAN) / RUB
0,994578
1 Etarn(ETAN) / INR
1,1025572
1 Etarn(ETAN) / IDR
Rp203,9343936
1 Etarn(ETAN) / PHP
0,7319696
1 Etarn(ETAN) / EGP
￡E.0,5874168
1 Etarn(ETAN) / BRL
R$0,0669272
1 Etarn(ETAN) / CAD
C$0,0172916
1 Etarn(ETAN) / BDT
1,5209144
1 Etarn(ETAN) / NGN
18,0027948
1 Etarn(ETAN) / COP
$48,2169424
1 Etarn(ETAN) / ZAR
R.0,2147144
1 Etarn(ETAN) / UAH
0,5223556
1 Etarn(ETAN) / TZS
T.Sh.30,56508
1 Etarn(ETAN) / VES
Bs2,74924
1 Etarn(ETAN) / CLP
$11,71848
1 Etarn(ETAN) / PKR
Rs3,5100704
1 Etarn(ETAN) / KZT
6,59942
1 Etarn(ETAN) / THB
฿0,4019364
1 Etarn(ETAN) / TWD
NT$0,3822812
1 Etarn(ETAN) / AED
د.إ0,0456548
1 Etarn(ETAN) / CHF
Fr0,009952
1 Etarn(ETAN) / HKD
HK$0,0965344
1 Etarn(ETAN) / AMD
֏4,7625296
1 Etarn(ETAN) / MAD
.د.م0,1151944
1 Etarn(ETAN) / MXN
$0,2305132
1 Etarn(ETAN) / SAR
ريال0,04665
1 Etarn(ETAN) / ETB
Br1,91265
1 Etarn(ETAN) / KES
KSh1,6071236
1 Etarn(ETAN) / JOD
د.أ0,00881996
1 Etarn(ETAN) / PLN
0,0455304
1 Etarn(ETAN) / RON
лв0,0546116
1 Etarn(ETAN) / SEK
kr0,1173092
1 Etarn(ETAN) / BGN
лв0,0208992
1 Etarn(ETAN) / HUF
Ft4,1744908
1 Etarn(ETAN) / CZK
0,2614888
1 Etarn(ETAN) / KWD
د.ك0,00380664
1 Etarn(ETAN) / ILS
0,04043
1 Etarn(ETAN) / BOB
Bs0,0859604
1 Etarn(ETAN) / AZN
0,021148
1 Etarn(ETAN) / TJS
SM0,114448
1 Etarn(ETAN) / GEL
0,0337124
1 Etarn(ETAN) / AOA
Kz11,4023796
1 Etarn(ETAN) / BHD
.د.ب0,00467744
1 Etarn(ETAN) / BMD
$0,01244
1 Etarn(ETAN) / DKK
kr0,080238
1 Etarn(ETAN) / HNL
L0,3266744
1 Etarn(ETAN) / MUR
0,5657712
1 Etarn(ETAN) / NAD
$0,2142168
1 Etarn(ETAN) / NOK
kr0,125022
1 Etarn(ETAN) / NZD
$0,0216456
1 Etarn(ETAN) / PAB
B/.0,01244
1 Etarn(ETAN) / PGK
K0,0524968
1 Etarn(ETAN) / QAR
ر.ق0,0452816
1 Etarn(ETAN) / RSD
дин.1,2594256
1 Etarn(ETAN) / UZS
soʻm149,8794836
1 Etarn(ETAN) / ALL
L1,0403572
1 Etarn(ETAN) / ANG
ƒ0,0222676
1 Etarn(ETAN) / AWG
ƒ0,022392
1 Etarn(ETAN) / BBD
$0,02488
1 Etarn(ETAN) / BAM
KM0,0208992
1 Etarn(ETAN) / BIF
Fr36,79752
1 Etarn(ETAN) / BND
$0,016172
1 Etarn(ETAN) / BSD
$0,01244
1 Etarn(ETAN) / JMD
$1,9890316
1 Etarn(ETAN) / KHR
49,9597864
1 Etarn(ETAN) / KMF
Fr5,26212
1 Etarn(ETAN) / LAK
270,4347772
1 Etarn(ETAN) / LKR
රු3,7868604
1 Etarn(ETAN) / MDL
L0,2099872
1 Etarn(ETAN) / MGA
Ar55,784692
1 Etarn(ETAN) / MOP
P0,09952
1 Etarn(ETAN) / MVR
0,190332
1 Etarn(ETAN) / MWK
MK21,5972084
1 Etarn(ETAN) / MZN
MT0,794916
1 Etarn(ETAN) / NPR
रु1,7647384
1 Etarn(ETAN) / PYG
88,22448
1 Etarn(ETAN) / RWF
Fr18,05044
1 Etarn(ETAN) / SBD
$0,1023812
1 Etarn(ETAN) / SCR
0,1751552
1 Etarn(ETAN) / SRD
$0,48205
1 Etarn(ETAN) / SVC
$0,10885
1 Etarn(ETAN) / SZL
L0,2142168
1 Etarn(ETAN) / TMT
m0,04354
1 Etarn(ETAN) / TND
د.ت0,03654872
1 Etarn(ETAN) / TTD
$0,0842188
1 Etarn(ETAN) / UGX
Sh43,34096
1 Etarn(ETAN) / XAF
Fr7,04104
1 Etarn(ETAN) / XCD
$0,033588
1 Etarn(ETAN) / XOF
Fr7,04104
1 Etarn(ETAN) / XPF
Fr1,28132
1 Etarn(ETAN) / BWP
P0,166696
1 Etarn(ETAN) / BZD
$0,0250044
1 Etarn(ETAN) / CVE
$1,1832928
1 Etarn(ETAN) / DJF
Fr2,20188
1 Etarn(ETAN) / DOP
$0,7982748
1 Etarn(ETAN) / DZD
د.ج1,6168268
1 Etarn(ETAN) / FJD
$0,0281144
1 Etarn(ETAN) / GNF
Fr108,1658
1 Etarn(ETAN) / GTQ
Q0,0952904
1 Etarn(ETAN) / GYD
$2,6040652
1 Etarn(ETAN) / ISK
kr1,555

Etarn Mənbəyi

Etarn haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Etarn Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Etarn Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Etarn (ETAN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ETAN qiyməti 0,01244 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ETAN / USD cari qiyməti nədir?
ETAN / USD cari qiyməti $ 0,01244 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Etarn üçün bazar dəyəri nədir?
ETAN üçün bazar dəyəri $ 723,29K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ETAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ETAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 58,14M USD təşkil edir.
ETAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ETAN ATH qiyməti olan 0,09926169822293524 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ETAN qiyməti (ATL) nədir?
ETAN ATL qiyməti olan 0,06178386169721456 USD dəyərinə endi.
ETAN ticarət həcmi nədir?
ETAN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 175,06K USD.
ETAN bu il daha da yüksələcək?
ETAN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ETAN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:26:50 (UTC+8)

Etarn (ETAN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ETAN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ETAN
ETAN
USD
USD

1 ETAN = 0,01244 USD

ETAN Ticarəti Edin

ETAN/USDT
$0,01244
$0,01244
+2,38%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.900,60

$3.853,98

$0,02899

$186,57

$0,9999

