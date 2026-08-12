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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EstateX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, EstateX üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü EstateX (ESX) texniki analizi

Bugünkü EstateX (ESX) texniki analizi

EstateX analizi səhifəsi ESX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda EstateX analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

EstateX (ESX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0003013---17,46%-4,05%-51,56%
EstateX qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

EstateX kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıESXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-12$0,00 M0,00
2026-08-11$0,00 M0,00
2026-08-10$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

EstateX haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də EstateX (ESX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı EstateX qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ESX/USDT
$0,0003013
$0,0003013$0,0003013
+0,33%
6.17M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ESX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ESX
ESX
USD
USD

1 ESX = 0,0003013 USD

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