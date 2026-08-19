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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yooldo Games üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yooldo Games üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Yooldo Games (ESPORTS) texniki analizi

Bugünkü Yooldo Games (ESPORTS) texniki analizi

Yooldo Games analizi səhifəsi ESPORTS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Yooldo Games analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Yooldo Games (ESPORTS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03082---21,00%-48,11%-95,78%
Yooldo Games qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Yooldo Games texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Yooldo Games anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 2
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 4Neytral 0Alış 10
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01655
0,01655
R2
0,01655
0,01654
R1
0,01654
0,01654
PP
0,01654
0,01654
S1
0,01653
0,01653
S2
0,01653
0,01653
S3
0,01652
0,01653

Yooldo Games bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,49M
$4,29 M
$4,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$0,61 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,66 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,18M
7 günlük aktiv alışlar
$2,18 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,36 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yooldo Games kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıESPORTSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,03
2026-08-18$0,03 M0,03
2026-08-17$0,18 M0,03
2026-08-16$0,13 M0,03
2026-08-15$0,18 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yooldo Games haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Yooldo Games (ESPORTS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Yooldo Games qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ESPORTS/USDT
$0,03082
$0,03082$0,03082
-0,29%
1.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ESPORTS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0,03082 USD

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