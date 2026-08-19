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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Espresso üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Espresso üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Espresso (ESP) texniki analizi

Bugünkü Espresso (ESP) texniki analizi

Espresso analizi səhifəsi ESP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Espresso analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Espresso (ESP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07224---1,13%+2,64%+9,70%
Espresso qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Espresso texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Espresso anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 10
Neytral 4
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 4Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0722
0,07219
R2
0,07219
0,07219
R1
0,07219
0,07219
PP
0,07218
0,07218
S1
0,07218
0,07218
S2
0,07217
0,07218
S3
0,07217
0,07217

Espresso bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,19M
$1,40 M
$1,58 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,53 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,52 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Espresso kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıESPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,07
2026-08-18-$0,02 M0,07
2026-08-17-$0,10 M0,07
2026-08-16-$0,01 M0,07
2026-08-15-$0,07 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Espresso (ESP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Espresso qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ESP/USDT
$0,07225
$0,07225$0,07225
+1,00%
833.66K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ESP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ESP
ESP
USD
USD

1 ESP = 0,07224 USD

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