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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ERA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ERA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ERA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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ERA nədir

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ERA Tokenomikası

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Bugünkü ERA (ERA) texniki analizi

Bugünkü ERA (ERA) texniki analizi

ERA analizi səhifəsi ERA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ERA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ERA (ERA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05655---12,96%-8,01%-56,17%
ERA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ERA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ERA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 4
Neytral 8
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 4Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 4Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0565
0,0565
R2
0,0565
0,05649
R1
0,05649
0,05649
PP
0,05649
0,05649
S1
0,05648
0,05648
S2
0,05648
0,05648
S3
0,05647
0,05648

ERA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,07M
$1,50 M
$1,56 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ERA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıERAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,05 M0,06
2026-08-18$0,06 M0,06
2026-08-17$0,00 M0,06
2026-08-16$0,02 M0,06
2026-08-15$0,10 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ERA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ERA (ERA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ERA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ERA/USDT
$0,05654
$0,05654$0,05654
-0,27%
974.74K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ERA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0,05655 USD

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