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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TEH EPIK DUCK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, TEH EPIK DUCK üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

EPIK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EPIK Qiymət Məlumatları

EPIK nədir

EPIK Rəsmi Veb-saytı

EPIK Tokenomikası

EPIK Qiymət Proqnozu

EPIK Qiymət Tarixçəsi

EPIK Alış Bələdçisi

EPIK / Fiat Valyuta Çevirən

EPIK Spot

EPIK USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü TEH EPIK DUCK (EPIK) texniki analizi

Bugünkü TEH EPIK DUCK (EPIK) texniki analizi

TEH EPIK DUCK analizi səhifəsi EPIK gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda TEH EPIK DUCK analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

TEH EPIK DUCK (EPIK) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,005359--+5,55%+33,97%+33,97%
TEH EPIK DUCK qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

TEH EPIK DUCK texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış TEH EPIK DUCK anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00525
0,005249
R2
0,005249
0,005248
R1
0,005248
0,005248
PP
0,005247
0,005247
S1
0,005246
0,005246
S2
0,005245
0,005246
S3
0,005244
0,005245

TEH EPIK DUCK bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,00M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TEH EPIK DUCK kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıEPIKUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

TEH EPIK DUCK haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də TEH EPIK DUCK (EPIK) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı TEH EPIK DUCK qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
EPIK/USDT
$0,005359
$0,005359$0,005359
-1,73%
10.69M (USDT)
EPIK/USD1
$0,005269
$0,005269$0,005269
-1,58%
9.95M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

EPIK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0,005359 USD

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